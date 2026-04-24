UE va prezenta o strategie privind îngrășămintele în data de 19 mai

Comisia Europeană va prezenta un plan de acțiune privind îngrășămintele în data de 19 mai, conform agendei publicate miercuri de Executivul comunitar, în ideea de a accelera decarbonizarea sectorului și a aborda problemele de accesibilitate agravate de efectele războiului din Iran asupra unei piețe deja tensionate, transmite Reuters.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că planul își propune să abordeze vulnerabilitățile structurale și dezechilibrele pieței, să stimuleze producția internă de îngrășăminte și să diversifice lanțurile de aprovizionare, susținute de ajustarea cadrului de reglementare, dacă este necesar.

Anterior, Executivul comunitar a publicat miercuri un set de măsuri pentru atenuarea impactului războiului din Iran asupra piețelor energetice ale Uniunii Europene.

Prețurile globale ale îngrășămintelor au crescut în urma închiderii Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ o treime din comerțul global cu îngrășăminte. Deși UE nu depinde de îngrășămintele pe bază de azot, cum este ureea, produse în Orientul Mijlociu, prețurile pentru toate tipurile de îngrășăminte au crescut, pe măsură ce țările se grăbesc să găsească surse alternative de aprovizionare.

Potrivit firmei de consultanță Expana, la începutul lunii aprilie, prețurile la uree în Europa de Vest afișau o creștere de 55% comparativ cu prețurile de dinainte de război.

Fermierii din UE nu se confruntă în prezent cu o penurie de îngrășăminte și nu au fost încă afectați de prețurile mai mari, deoarece își acoperiseră în mare măsură necesarul pentru sezonul de plantare din 2026 înainte de începerea războiului din Iran.

Planul Comisiei va include, de asemenea, măsuri pe termen lung pentru a consolida autonomia UE și a accelera tranziția către îngrășăminte decarbonizate, cu conținut scăzut de combustibili fosili și circulare, a adăugat purtătorul de cuvânt citat de Reuters.