Una dintre companiile din industria tutunului, amendată de Consiliul Concurenței, va contesta decizia

Una dintre companiile active în industria tutunului din România a anunțat, miercuri, că analizează toate căile disponibile pentru a contesta amenda primită din partea Consiliului Concurenței pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit.

‘Ne exprimăm dezacordul ferm față de concluziile Consiliului Concurenței și de interpretarea dată cadrului legal aplicabil. În prezent, analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie. Respectăm dreptul partenerilor noștri de a lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a soluționa această situație și a se concentra pe activitatea lor. Noi, Philip Morris Trading, ne susținem cu fermitate poziția că, în perioada investigată, am oferit fumătorilor adulți din România cele mai bune programe comerciale, promoții cu discount-uri și cea mai bună experiență. Astfel, activitățile comerciale ale companiei respectă legislația în vigoare și sunt concepute cu scopul de a aduce beneficii consumatorilor adulți din România’, menționează Philip Morris Trading, într-un punct de vedere transmis AGERPRES.

Reprezentanții producătorului subliniază faptul că IQOS este liderul unei categorii în plină dezvoltare, construită de la zero, menționând că: ‘această realizare este rezultatul multor ani de muncă și al unor investiții considerabile făcute cu scopul de a ne asigura că produsele noastre ajung exclusiv la fumătorii adulți și le oferă opțiuni mai bune decât continuarea consumului de produse convenționale, care ard tutunul’.

Consiliul Concurenței a anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă, transmis AGERPRES, că a sancționat trei companii ce activează pe piața tutunului din România, cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane de lei (26,6 milioane de euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit.

‘În urma unei investigații, autoritatea de concurență a constatat că între Philip Morris Trading SRL și fiecare dintre distribuitorii Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA existau înțelegeri ce vizau fixarea prețurilor de revânzare pentru produsele din tutun încălzit IQOS ale Philip Morris’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, practic, cele trei companii stabileau prețurile la care produsele IQOS urmau a fi revândute clienților, precum și discounturile aplicate în cadrul promoțiilor derulate de către Interbrands Orbico SRL în standurile de profil și de către Mediaposte Hit Mail SA pe site-ul iqos.ro. De asemenea, campaniile promoționale ale distribuitorilor puteau fi derulate doar cu aprobarea furnizorului, atât la standurile IQOS, cât și pe site-ul dedicat.

‘Fiecare companie trebuie să își stabilească independent politica comercială, nu prin înțelegeri cu partenerii. Prin fixarea prețurilor de revânzare și stabilirea nivelului discounturilor s-a restricționat libertatea partenerilor comerciali de a-și stabili singuri prețul, ceea ce, în final, afectează consumatorii’, a declarat, în comunicat, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Din valoarea totală a amenzilor, Philip Morris Trading SRL a primit o sancțiune de 78.688.820 lei, Interbrands Orbico SRL – de 52.118.418 lei, iar Mediaposte Hit Mail S.A., de 4.451.897 lei.

Autoritatea de concurență precizează faptul că Interbrands Orbico SRL a recunoscut încălcarea Legii concurenței și, ca urmare, a beneficiat de o reducere a amenzii.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele care stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare provenită din partea autorității de concurență și execută sumele impuse.