UNTRR lansează platforma DieselIndex, care centralizează prețurile medii ale motorinei la nivel național și european

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a lansat platforma digitală Diesel Index care va centraliza, săptămânal, prețurile medii oficiale ale motorinei la nivel național și european, având la bază raportările oficiale ale Comisiei Europene.

Potrivit unui comunicat al UNTRR, utilizatorii pot monitoriza evoluția prețurilor și variațiile procentuale. Referința este ziua de luni a fiecărei săptămâni, iar actualizările se fac în fiecare zi de joi.

‘În contextul unei piețe logistice extrem de competitive și volatile, UNTRR oferă pieței un instrument digital neutru, menit să securizeze marjele de profit ale transportatorilor și să asigure o relație comercială echitabilă cu beneficiarii de transport. În transportul rutier, motorina reprezintă în mod obișnuit aproximativ 32-34% din costul unei curse internaționale și 38-40% din costul unei curse naționale. La vârful crizei energetice, în săptămâna 30 martie 2026, prețul motorinei era cu aproximativ 38% peste nivelul din prima săptămână a anului, ceea ce s-a tradus printr-o majorare estimată a costului total de transport de până 12% în transportul internațional la și de aproximativ 15% în cazul operațiunilor naționale’, se arată în comunicat.

În acest context, platforma DieselIndex.ro reprezintă, potrivit transportatorilor, un factor obiectiv în negocierea ‘Clauzei de Motorină’, pentru că oferă partenerilor comerciali un punct de reper neutru pentru calibrarea costurilor.

‘Utilizatorii pot urmări evoluția valorilor de la o săptămână la alta, având în același timp libertatea de a selecta orice săptămână din trecut ca punct fix de referință. Sistemul calculează automat variația procentuală, arătând cu exactitate cu cât a crescut sau a scăzut prețul actual față de perioada de referință aleasă. Pe lângă datele naționale, platforma integrează prețurile carburanților din alte state membre ale Uniunii Europene, oferind o privire de ansamblu asupra poziției fiecărui stat pe piața europeană. Datorită filtrelor customizabile, utilizatorii pot compara prețurile motorinei din orice interval’, susțin reprezentanții UNTRR.

Dezvoltată și administrată integral de organizație, platforma este accesibilă gratuit.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizație profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 care înregistrează peste 16.000 de firme înscrise, operatori care efectuează transporturi interne și internaționale de marfă și persoane.