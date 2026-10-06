Ursula von der Leyen: Exportatorii se vor conforma din 2028 normelor comunitare privind emisiile de metan

Comisia Europeană intenționează să acorde firmelor care exportă în UE combustibili fosili o amânare cu un an pentru a se conforma normelor comunitare privind emisiile de metan, în încercarea de a reduce prețurile la energie, a anunțat marți președinta CE, Ursula von der Leyen, transmit DPA și Reuters.

‘Astfel prevenim costuri suplimentare într-un moment de criză’, a afirmat șeful Executivului comunitar în Parlamentul European.

Regulamentul (UE) 2024/1787 stabilește norme pentru măsurarea, monitorizarea, raportarea și reducerea cu precizie a emisiilor de metan în sectorul energetic al Uniunii Europene. În conformitate cu acest regulament, importatorii de gaze și petrol din UE trebuie să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan asociate cu aprovizionarea lor, începând din ianuarie 2027, pentru a limita scurgerile.

Acest regulament este contestat de o serie de țări, în special producători de hidrocarburi precum Statele Unite, care îl consideră o constrângere și susțin că riscă să provoace o reducere a exporturilor lor.

Comisia Europeană a relaxat deja semnificativ acest regulament în luna iulie, prin renunțarea, pentru trei ani, la amenzile care ar fi trebuit plătite de companiile de hidrocarburi pentru nerespectare regulilor.

De asemenea, a anunțat von der Leyen, Comisia Europeană va lansa un dialog strategic privind rafinăriile europene, în vederea reducerii costurilor, iar în următoarele luni Bruxelles-ul va propune măsuri pentru majorarea ponderii energiei electrice în consumul total de energie.

‘Cu toții simțim aceste costuri mai ridicate. Companiile sunt sub o presiune ridicată. Oamenii au dificultăți cu achitarea facturilor și aceste evoluții s-ar putea intensifica, pe măsură ce se apropie iarna. Așadar, trebuie să acționăm acum’, a afirmat șeful CE.

Oficialul a cerut statelor membre UE să folosească la maxim actuala legislație și prioritățile politice pentru a ține sub control creșterea prețurilor, inclusiv reglementări mai flexibile privind ajutorul de stat și extinderea energiei regenerabile.

În contextul creșterii prețurilor la combustibili legate de războiul din Orientul Mijlociu, președintele francez Emmanuel Macron i-a trimis recent o scrisoare Ursulei von der Leyen, solicitând modificarea anumitor reglementări europene. Urmând exemplul multor țări europene, oficialul francez a solicitat în special o amânare cu un an normelor comunitare privind emisiile de metan, un gaz cu efect de seră extrem de poluant.

ONG-urile de mediu se opun vehement slăbirii acestui regulament.

‘Regulamentul european privind metanul nu este la originea costurilor energiei în Europa, iar amânarea implementării sale nu va aduce nicio reducere a prețurilor. Reducerea emisiilor de metan este cea mai rapidă modalitate de a evita condițiile meteorologice extreme. Revizuirea regulamentului european privind metanul nu este doar inutilă, ci și contraproductivă’, a subliniat Kim O’Dowd de la ONG-ul Environmental Investigation Agency.

Metanul este al doilea cel mai mare contributor la încălzirea globală, după dioxidul de carbon.