Valul de căldură din iulie amenință să țină prețurile la energie electrică la un nivel ridicat

Riscul unor noi valuri de căldură în luna iulie ține prețurile la energie electrică la un nivel ridicat, după ce temperaturile record din iunie au împins prețurile la cel mai înalt nivel de după criza energetică din 2022, transmite Bloomberg.

Prețurile la energie au crescut brusc, pe măsură ce Europa a înregistrat temperaturi record, stimulând cererea de aer condiționat și limitând în același timp oferta. Acest episod a scos în evidență modul în care căldura extremă, legată de schimbările climatice, poate perturba piețele de energie electrică în mai multe moduri, un fenomen care poate fi constatat în întreaga lume.

Prognozele arată un risc ridicat de noi valuri de căldură în Marea Britanie, Spania, Germania și Franța în această lună. Următorul episod de caniculă, deși nu se va ridica la valorile extreme din iunie, ar putea aduce un val de căldură în Marea Britanie încă din acest weekend, a avertizat agenția britanică de meteorologie, Met Office.

Matthew Dros, meteorolog la Vaisala, estimează că în mare parte a Europei temperaturile vor fi cu 2°C până la 8°C peste valorile normale. Până la jumătatea lunii, Franța ar putea deveni, din nou, epicentrul caniculei, deoarece presiunea ridicată, mările neobișnuit de calde și solurile uscate de valurile de căldură anterioare se influențează reciproc, a spus Matthew Dros.

În Germania, contractele futures la energie cu livrare în luna următoare au crescut joi cu 2,2%, până la 103,58 euro pentru un megawatt-oră la bursa Epex. Este vorba de o valoare puțin sub vârful din iunie și aproape de cel mai ridicat nivel de la începutul anului.

Valul de căldură din luna iunie a redus oferta de energie electrică prin reducerea producției de energie eoliană și limitarea producției centralelor nucleare din Franța și Elveția din cauza încălzirii apei de răcire. De asemenea, a crescut cererea de energie electrică pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat.

Luna trecută, prețurile medii la electricitate cu livrare în ziua următoare în Germania și Marea Britanie au urcat până la 109,50 euro, respectiv 115,76 euro pe megawatt-oră. Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat după luna iunie 2022, potrivit datelor Epex Spot SE. În Franța, prețurile au atins cel mai ridicat nivel de după 2023.

‘Un nou val de căldură ar putea pune o presiune similară asupra sistemului energetic, cu o producție eoliană slabă și constrângeri asupra centrelor nucleare din Franța’, a declarat Nathalie Gerl, analist la London Stock Exchange Group.

De asemenea, piețele urmăresc o repetare a creșterilor bruște de prețuri înregistrate în timpul valului de căldură din iunie. În acea perioadă, prețurile pentru anumite intervale orare au ajuns până la 665,82 euro pe megawatt-oră în Germania și 313,36 euro în Franța, potrivit Epex Spot SE.

Nathalie Gerl a precizat că, deși pe partea de aprovizionare, imaginea generală nu a fost una excepțional de dificilă, totuși producătorii de energie au transmis în mod repetat oferte de seară cu mult peste costurile marginale estimate. Motivul pentru acest fenomen este acela că producătorii au trebuit să țină cont și de riscul ca unitățile de generare să nu pornească la timp sau să-și piardă eficiența în condiții de căldură extremă, ceea ce crește riscul ca producătorii să fie nevoiți să cumpere energie de pe piață în scurt timp.

‘Ofertele de seară ridicate înregistrate în timpul ultimului val de căldură ar putea reapărea în condiții similare’, a spus Nathalie Gerl.