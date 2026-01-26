Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut neaşteptat în decembrie, semnalând o posibilă redresare economică

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au înregistrat o creştere surprinzătoare luna trecută, impulsionate în special de comerţul online, arată datele publicate vineri de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), citate de Reuters.

Volumul vânzărilor a urcat cu 0.4% faţă de noiembrie, marcând prima expansiune din septembrie şi o încheiere mai optimistă a unui trimestru altfel slab pentru comercianţi.

Economiştii intervievaţi de Reuters anticipau o scădere de 0.1%, ceea ce face creşterea raportată cu atât mai notabilă. Anterior, firma de cercetare GfK informase că încrederea consumatorilor a urcat la cel mai ridicat nivel din august 2024, pe fondul unei percepţii mai bune asupra finanţelor proprii.

Semne de revigorare economică după bugetul lui Rachel Reeves

Datele recente se adaugă altor indicatori moderat pozitivi apăruţi după bugetul din noiembrie al ministrului de finanţe Rachel Reeves, un buget considerat dur, orientat spre creşterea taxelor. În pofida unui context al pieţei muncii în răcire şi a inflaţiei încă ridicate, cifrele sugerează o rezilienţă mai bună decât se anticipa.

”Bugetul a fost dur, dar cele mai mari temeri ale oamenilor nu s-au materializat. Acest lucru indică faptul că consumatorul britanic este într-o stare mai bună decât se credea, iar dacă acest lucru se propagă la nivelul economiei, poate exista loc pentru mai mult optimism.”, a spus Neil Birrell, director de investiţii la Premier Miton.

Totuşi, pentru întreg trimestrul al patrulea, vânzările retail au scăzut cu 0.3%, după diminuările din octombrie şi noiembrie, un recul care va pune presiune pe datele de producţie economică, a precizat ONS.

Riscuri politice înaintea alegerilor locale

Thomas Pugh, economist-şef la RSM UK, avertizează că perspectivele depind de modul în care gospodăriile vor utiliza economiile acumulate, dar şi de riscurile politice, într-un moment în care premierul Keir Starmer se confruntă cu presiuni interne înaintea alegerilor locale din mai.

”O competiţie disruptivă pentru conducere, care ar putea deschide calea pentru un nou val de creşteri de taxe, reprezintă un risc semnificativ pentru continuarea redresării încrederii”, a spus Pugh.

ONS a semnalat şi o reapariţie a cererii pentru metale preţioase la comercianţii online de bijuterii în decembrie, pe fondul scumpirii aurului.

Faţă de decembrie anul trecut, vânzările totale au fost cu 2.5% mai mari, cea mai puternică creştere anuală din aprilie. Totuşi, volumul rămâne cu 2.2% sub nivelul de dinaintea pandemiei, de acum şase ani.

Retailerii mari, prudenţi în privinţa lui 2026

În actualizările post-sărbători, marile lanţuri au avut o perspectivă rezervată pentru 2026. Liderul pieţei de alimente, Tesco, a depăşit performanţa generală a sectorului, însă Marks & Spencer a dezamăgit la capitolul îmbrăcăminte, iar Associated British Foods, proprietarul Primark, a avertizat asupra profitului. În schimb, Next şi Currys şi-au îmbunătăţit estimările de profit.