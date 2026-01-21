Vânzările grupului Renault au crescut cu 3,2% în 2025, Dacia s-a apropiat de 700.000 de unități vândute

Grupul Renault a raportat marți o creștere de 3,2% a volumelor sale de vânzări în 2025, până la 2,33 milioane de vehicule, acesta fiind al treilea an consecutiv de creștere a vânzărilor grupului auto francez, informează AFP.

În ceea ce privește marca Dacia, un număr de 697.408 de vehicule au fost vândute anul trecut, în creștere cu 3,1% comparativ cu 2024. Marca Dacia a depășit acum pragul de 10 milioane de vehicule vândute din 2004.

În Europa, Dacia a înmatriculat anul trecut 601.765 de vehicule, o creștere de 2,9% în ritm anual, și a obținut o cotă de piață de 7,9% pe piața europeană a autoturismelor. Aceste rezultate au fost determinate de cele cinci modele principale ale mărcii, în special de Sandero, cel mai bine vândut autoturism din Europa pe toate canalele. Lansat în al doilea trimestru al anului 2025, Bigster a fost cel mai bine vândut C-SUV către clienții privați din Europa în a doua jumătate a anului 2025.

În 2025, Dacia a continuat electrificarea gamei sale. Datorită modelelor Duster și Bigster, vânzările de vehicule hibride s-au dublat (+121,7%), reprezentând acum 19,2% din totalul vânzărilor de autoturisme ale mărcii (+10,3 puncte). Unul din patru vehicule Dacia vândute este electrificat, de două ori mai mult decât în 2024.

În ceea ce privește marca Renault, principala marcă a constructorului francez, vânzările au crescut cu 3,2% până la 1,63 milioane de unități, grație în special unei creșteri de 10% a vânzărilor de autoturisme, contracarată însă de o scădere de 16,5% a vânzărilor de utilitare.

‘Rezultatele comerciale ale Grupului reflectă alinierea dintre planul nostru de produs axat pe valoare, politica noastră comercială riguroasă și strategia noastră consecventă. Anul acesta, performanța noastră internațională completează creșterea noastră în Europa. Iar complementaritatea mărcilor și tehnologiilor noastre este un punct forte în satisfacerea nevoilor în continuă evoluție ale clienților noștri’, a declarat Fabrice Cambolive, director de creștere la Grupul Renault.

În 2026, grupul Renault intenționează să continue ofensiva de produs prin reînnoirea și extinderea ofertelor de vehicule cu combustie internă și electrice în Europa, printre altele cu: noul Renault Clio, Renault Twingo E-Tech electric, o nouă Dacia electrică în segmentul A, o nouă Dacia hibridă în segmentul C și Alpine A390. În plus, grupul vrea să crească pe plan internațional, în special cu Renault Boreal în America Latină și Turcia, Renault Duster în India, Renault Filante în Coreea de Sud și pe piețele internaționale și o nouă camionetă Renault în America Latină. A