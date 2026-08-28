Vânzările Toyota au scăzut pentru a șasea lună consecutiv din cauza cererii slabe din China

Vânzările de autoturisme ale grupului japonez Toyota Motor Corp au scăzut în luna iulie, pentru a șasea lună consecutivă, în contextul în care creșterea prețurilor la benzină a afectat cererea de vehicule non-electrice pe piața din China, transmite Bloomberg.

Cel mai mare producător mondial de automobile a anunțat vineri că în luna iulie, vânzările sale globale, inclusiv cele ale filialei Daihatsu Motor Co, au scăzut cu 5,3% în ritm anual, până la 912.683 de unități. De asemenea, producția de automobile a grupului Toyota a scăzut și ea cu 1,4%, până la 934.953 de vehicule.

Concurența intensă dintre producătorii auto chinezi îi elimină pe importatori de pe cea mai mare piață auto a lumii, în timp ce tulburările din Orientul Mijlociu au perturbat rutele de aprovizionare vitale și au făcut ca prețul petrolului să crească vertiginos. Această situație pune presiune pe producătorii auto din întreaga lume, forțând chiar și Toyota să cedeze teren în China, începând din luna februarie.

Conform datelor publicate vineri, vânzările de automobile mărcile Toyota și Lexus au scăzut în iulie cu 24% în China, unde mărcile autohtone produc vehicule electrice pe baterii. Vânzările din Orientul Mijlociu au scăzut cu aproape 45%. În schimb, vânzările au fost relativ constante în America de Nord și au crescut în Japonia precum și în cea mai mare parte a Europei, în mare parte datorită popularității tot mai mari a mașinilor hibride.

Toyota exportă anual aproximativ 500.000 până la 600.000 de vehicule în Orientul Mijlociu. În luna mai, grupul nipon a declarat că se așteaptă ca aproape jumătate din acest volum să fie afectat.

Totuși, luna trecută, Toyota și-a majorat perspectivele de profit pentru anul fiscal care se încheie în martie 2027, încurajat de cererea din SUA pentru vehicule hibride și de evoluțiile cursului de schimb. Aceasta după ce, la începutul anului, Toyota a prognozat o scădere a profitului, pe măsură ce se pregătea pentru costuri mai mari ale materiilor prime, generate de conflictul din Orientul Mijlociu.