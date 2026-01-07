Variant Bio lansează o platformă de descoperire de medicamente bazată pe inteligenţă artificială şi date genetice

Compania de biotehnologie Variant Bio, deţinută privat, a anunţat marţi lansarea unei platforme care utilizează inteligenţa artificială aplicată datelor genetice pentru a identifica noi candidaţi de medicamente ce pot fi trimişi în studii clinice pe oameni, transmite Reuters.

Industria farmaceutică accelerează adoptarea inteligenţei artificiale în fazele de descoperire şi evaluare a siguranţei medicamentelor, în încercarea de a reduce costurile şi durata dezvoltării, în paralel cu iniţiativele Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA de a diminua testarea pe animale în anii următori.

Noua platformă a companiei, denumită Inference, foloseşte aşa-numita inteligenţă artificială ”agentică”, agenţi AI autonomi care funcţionează cu intervenţie umană minimă, pentru a analiza date genomice umane, atât proprietare, cât şi publice, provenite din studii globale, alături de alte seturi biologice de mari dimensiuni. Scopul este identificarea de ţinte terapeutice şi molecule cu potenţial clinic.

Separat, Variant Bio a anunţat un parteneriat de cercetare pe mai mulţi ani şi un acord de licenţiere cu grupul farmaceutic german Boehringer Ingelheim, vizând descoperirea de tratamente pentru boli renale cu ajutorul platformei Inference.

Conform acordului, Variant Bio va primi o plată iniţială şi poate beneficia ulterior de plăţi de licenţiere şi de etape de dezvoltare care depăşesc, cumulat, 120 de milioane de dolari.

Compania a precizat că platforma Inference este disponibilă în prezent partenerilor de cercetare şi că are colaborări active cu mai multe companii farmaceutice, în cadrul unor acorduri a căror valoare totală depăşeşte 200 de milioane de dolari.

Utilizarea inteligenţei artificiale în descoperirea de medicamente este o tendinţă tot mai pronunţată în industrie. Anul trecut, Eli Lilly a lansat propria platformă de AI şi machine learning, TuneLab, destinată companiilor de biotehnologie, oferind acces la modele antrenate pe ani de date interne de cercetare.

Mai mulţi mari producători de medicamente au anunţat, de asemenea, parteneriate similare, în încercarea de a partaja date proprietare pentru antrenarea modelelor de inteligenţă artificială care să sprijine procesul de descoperire şi dezvoltare a noilor tratamente.