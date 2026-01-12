Walmart se asociază cu Google Gemini pentru a facilita căutarea şi cumpărarea produselor

Walmart şi Google au anunţat duminică un parteneriat prin care cumpărătorii vor putea folosi asistentul de inteligenţă artificială Gemini pentru a descoperi mai uşor şi a achiziţiona produse de la Walmart şi de la clubul său de tip warehouse, Sam’s Club, transmite CNBC.

Anunţul a fost făcut pe scena National Retail Federation’s Big Show, conferinţa anuală a industriei de retail, desfăşurată la Javits Center din New York, de către viitorul CEO al Walmart, John Furner, şi CEO-ul Google, Sundar Pichai.

Companiile nu au precizat data lansării noii funcţionalităţi şi nici termenii financiari ai acordului, menţionând doar că experienţa va fi disponibilă iniţial în Statele Unite, urmând să fie extinsă ulterior la nivel internaţional.

Prin acest parteneriat, Walmart îşi intensifică eforturile de a ţine pasul cu clienţii care folosesc tot mai des chatboturi bazate pe inteligenţă artificială pentru a economisi timp sau pentru a găsi inspiraţie la cumpărături.

În octombrie, retailerul a anunţat un acord cu OpenAI, rivalul Gemini, pentru integrarea funcţiei ”Instant Checkout” în ChatGPT, care permite achiziţionarea produselor fără a părăsi interfaţa chatbotului.

OpenAI a lansat recent această funcţie împreună cu Walmart şi are acorduri similare cu alţi retaileri, precum Etsy şi comercianţi care folosesc platforma Shopify, inclusiv branduri ca Skims, Vuori şi Spanx.

Walmart dispune şi de propriul chatbot bazat pe inteligenţă artificială, un asistent cu iconiţă galbenă, numit Sparky, disponibil în aplicaţia companiei.

”Tranziţia de la căutarea tradiţională pe web sau în aplicaţii către comerţul condus de agenţi AI reprezintă următoarea mare evoluţie în retail. Nu doar urmărim această schimbare, ci o conducem”, a declarat John Furner într-un comunicat.

În intervenţia sa de pe scenă, Furner, care va prelua oficial funcţia de CEO al Walmart pe 1 februarie, a afirmat că grupul ”rescrie regulile retailului” şi că, prin utilizarea inteligenţei artificiale, încearcă să reducă distanţa dintre ”vreau acest produs” şi ”îl am deja”.

La rândul său, Sundar Pichai a spus că Google este entuziasmat de colaborarea cu Walmart şi a descris adoptarea inteligenţei artificiale drept un moment ”transformator”.

Pentru Walmart, schimbarea comportamentului consumatorilor – inclusiv faptul că tot mai multe căutări de produse încep într-un chatbot AI, şi nu în aplicaţia sau pe site-ul propriu – determină o recalibrare a strategiei digitale.

David Guggina, director de e-commerce pentru Walmart U.S., a declarat că inteligenţa artificială de tip ”agentic” permite companiei să ajungă la clienţi mai devreme în procesul de cumpărare şi în mai multe puncte de contact.

Conducerea Walmart a vorbit în mod repetat şi despre impactul AI asupra forţei de muncă, un subiect sensibil având în vedere că grupul este cel mai mare angajator privat din Statele Unite.

Actualul CEO al companiei, Doug McMillon, care se va retrage din funcţie şi îi va ceda conducerea lui Furner, a declarat anterior că ”este foarte clar că inteligenţa artificială va schimba literalmente fiecare loc de muncă”.