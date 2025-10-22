Warner Bros. Discovery ia în calcul vânzarea companiei; acţiunile au urcat marţi cu peste 11%

Grupul media Warner Bros. Discovery (WBD) a anunţat marţi că îşi extinde analiza strategică şi este deschis la o posibilă vânzare, informaţie care a determinat o creştere de peste 11% a acţiunilor companiei, transmite CNBC.

Compania, rezultată în 2022 din fuziunea WarnerMedia şi Discovery Inc., intenţionează în continuare să se divizeze în două entităţi distincte, una dedicată studiourilor şi streamingului şi alta reţelelor globale de televiziune, dar a confirmat că a primit ”interes nesolicitat” din partea mai multor potenţiali cumpărători. Printre aceştia s-ar afla Netflix, Comcast şi conglomeratul Paramount-Skydance, potrivit surselor citate de CNBC.

Directorul general David Zaslav a declarat că WBD ”a făcut paşi importanţi pentru a-şi consolida poziţia într-un peisaj media aflat în transformare” şi că analiza strategică urmăreşte ”identificarea celei mai bune căi pentru a valorifica întregul potenţial al activelor companiei”.

Warner Bros. Discovery a respins deja mai multe oferte, inclusiv una de la Paramount şi o propunere mai mare venită din partea unei alte companii.

Pentru eventualii cumpărători interesaţi doar de activele din zona de streaming şi producţie, achiziţia după finalizarea divizării ar putea fi mai avantajoasă din punct de vedere fiscal.

WBD se confruntă de doi ani cu dificultăţi financiare majore, având datorii de peste 40 de miliarde de dolari după fuziunea din 2022. Grupul a redus costurile, a restructurat producţia de conţinut şi s-a concentrat pe francize profitabile precum ”Harry Potter” şi ”Game of Thrones”.

Cu toate acestea, investitorii rămân precauţi, în special din cauza portofoliului tradiţional de canale TV, care pierde teren în faţa platformelor de streaming.