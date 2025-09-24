WhatsApp lansează o funcţie de traducere

Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, graţie celei mai noi facilităţi introduse de aplicaţia deţinută de Meta.

Pentru a traduce un mesaj, utilizatorul nu trebuie decât să ţină apăsat pe acesta până apare meniul contextual şi să aleagă opţiunea Translate de aici, urmată de selectarea limbii în care se va face traducerea.

Traducerea se face local, pentru a proteja intimitatea utilizatorilor, spune producătorul, care ţine să menţioneze că mesajele rămân criptate.

În funcţie de platformă, noua funcţionalitate are anumite particularităţi. Pe iPhone, de exemplu, traducerea se poate face în mai multe limbi, deoarece este folosit sistemul de traducere al sistemului de operare.

Pe Android se poate traduce în mai puţine limbi, dar, în schimb, există posibilitatea traducerii automate a mesajelor primite dintr-un anumit chat.

Pe niciuna din cele două platforme nu există suport pentru traducerile în limba română.

Traducerea va fi disponibilă în chat-uri individuale, grupuri de discuţii şi canale, dar numai pe Android şi iPhone.