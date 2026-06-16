Yum Brands vinde lanțul Pizza Hut pentru 2,7 miliarde de dolari

Grupul Yum Brands a anunțat marți vânzarea lanțului de restaurante Pizza Hut pentru 2,7 miliarde de dolari, deoarece această divizie se confruntă cu o concurență acerbă pe piața fast-food-ului, unde este devansată de rivalul Domino’s, și în paralel este afectat de diminuarea cheltuielilor consumatorilor, transmite Reuters.

Restaurantele Pizza Hut din China continentală vor fi achiziționate de firma Yum China pentru 1,2 miliarde de dolari, în timp ce rețeaua din afara Chinei continentale va fi preluată de fondul de investiții LongRange Capital pentru 1,5 miliarde de dolari.

Inflația în creștere și costurile ridicate cu materiilor prime i-au afectat pe giganții americani din domeniul pizzeriilor, care se confruntă deja cu o cerere în scădere, deoarece adoptarea tot mai mare a medicamentelor pentru slăbit GLP-1 încurajează consumatorii să aleagă alimente mai sănătoase.

Anul trecut, Yum Brands a declarat că explorează opțiuni strategice pentru lanțul Pizza Hut după câteva trimestre de scădere a vânzărilor. În 2025, Pizza Hut a fost responsabil pentru aproximativ 12% din veniturile totale ale grupului Yum.

‘Aceste tranzacții permit Yum să fie o companie mai concentrată’, a declarat directorul general de la Yum Brands, Chris Turner.

Pizza Hut a fost achiziționată de PepsiCo în 1977 și separată în 1997, alături de KFC și Taco Bell, pentru a forma o companie de restaurante care în 2022 a luat numele de Yum Brands.

În România, Sphera Franchise Group deține companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România, KFC în Chișinău și în anumite zone din Italia, precum și brandul Cioccolatitaliani în Italia.