Alina Goldenberg, Country Manager, TaxDome România: Creșterea continuă a sectorului contabilității din România a ajuns la 1 miliard de euro în 2023

TaxDome România a crescut semnificativ în 2024 și a raportat afaceri de peste jumătate de milion de lei, pe plan local. Despre planurile pe care le are compania pe plan local, în 2025, cum este de pildă, dublarea cifrei și a numărului de clienți sau organizarea unei noi ediții a Digital Accounting Summit România, vorbește Alina Goldenberg, Country Manager, TaxDome România

Sectorul serviciilor de contabilitate din România a înregistrat o creștere constantă în ultimii ani, atingând 1 miliard de euro în 2023. Cum vedeți această evoluție și unde se poziționează TaxDome în acest peisaj?

Creșterea continuă a sectorului contabilității din România a ajuns la 1 miliard de euro în 2023. Aceasta reflectă o industrie tot mai matură, care îmbrățișează transformarea digitală, eficiența și serviciile centrate pe client. Această evoluție se aliniază cu tendințele globale, unde tehnologia, automatizarea și optimizarea fluxurilor de lucru joacă un rol esențial în dezvoltarea firmelor.

Pe măsură ce industria avansează, contabilii caută soluții care să le permită să crească fără a pierde eficiența operațională. TaxDome se poziționează ca un partener strategic pentru această transformare, oferind o soluție scalabilă și modernă. Fie că vorbim de contabili independenți care doresc să își extindă activitatea sau de firme de dimensiuni medii care gestionează un număr tot mai mare de clienți, TaxDome oferă un ecosistem digital care optimizează fluxurile de lucru și le permite să prospere într-un mediu contabil modern.

Raportul AEEF menționează că digitalizarea contabilității a devenit un factor-cheie pentru creșterea eficienței în industrie. Care este viziunea TaxDome asupra acestui trend?

TaxDome susține tendința evidențiată în raportul AEEF și consideră că digitalizarea este motorul principal al eficienței, scalabilității și satisfacției clienților în domeniul contabilității. Credem că tehnologia ar trebui să simplifice munca, nu să o complice.

Viziunea noastră este de a oferi firmelor de contabilitate o platformă cloud, all-in-one, care elimină pierderile de timp, optimizează procesele și îmbunătățește comunicarea cu clienții. Una dintre provocările digitalizării este utilizarea excesivă a unor aplicații disparate — multe firme ajung să lucreze cu mai multe instrumente care nu sunt integrate eficient, ceea ce îngreunează activitatea în loc să o simplifice. TaxDome rezolvă această problemă prin centralizarea tuturor proceselor într-o singură platformă, reducând volumul de muncă administrativ și permițând contabililor să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat: sprijinirea și consultanța clienților lor.

Ați menționat în comunicatul de presă că TaxDome a atins jumătate de milion de lei în 2024. Ce factori au contribuit la această creștere și cum intenționați să dublați cifra de afaceri în 2025?

Creșterea rapidă din 2024 nu a fost doar rezultatul interesului crescut pentru digitalizare, ci și al contextului legislativ și administrativ tot mai solicitant. Instituțiile statului, precum Ministerul de Finanțe și ANAF, au accelerat procesul de digitalizare, impunând termene stricte și timpi de răspuns mai scurți pentru firme și contabili.

Un exemplu concret este cazul unui client care a fost amenințat cu o amendă de 8.000 de lei pentru că nu a răspuns în cinci zile de la primirea unei notificări în SPV. Aceste presiuni, coroborate cu ritmul alert al schimbărilor legislative, îi obligă pe contabili să găsească soluții eficiente pentru a rămâne conformi și competitivi. În plus, criza de specialiști face ca firmele să fie nevoite să optimizeze resursele existente, având în vedere că meseria de contabil nu mai este la fel de căutată de noile generații.

Aceste provocări au creat mediul ideal pentru adoptarea unei soluții precum TaxDome. Am observat deja o bază solidă de early adopters — profesioniști care au avut curajul să încerce încă o soluție, dar de această dată una care oferă rezultate concrete.

Pentru 2025, ne așteptăm la o dublare a cifrei de afaceri, iar acest lucru vine din faptul că TaxDome nu mai este la început pe piață. Comunitatea contabililor a început deja să vorbească despre eficiența platformei, iar recomandările și testimonialele clienților mulțumiți joacă acum un rol esențial în creșterea adopției.

Dacă în 2024 mulți contabili au văzut în TaxDome o alternativă promițătoare, în 2025 devine clar că digitalizarea nu mai este doar o opțiune, ci o necesitate pentru a face față ritmului impus de autorități și de industrie.

Spuneți că unul dintre obiectivele TaxDome este să transforme contabilii în parteneri strategici ai antreprenorilor. Cum reușește platforma să schimbe relația dintre contabili și clienții lor?

Relația tradițională dintre contabili și clienții lor a fost, în mare parte, una reactivă — clienții trimiteau documente, contabilii le procesau și returnau declarațiile necesare. Însă, într-un mediu economic din ce în ce mai dinamic, antreprenorii au nevoie de mai mult decât conformitate fiscală, ei caută ghidare strategică și suport real în luarea deciziilor de afaceri.

TaxDome schimbă această dinamică prin oferirea unei platforme care automatizează sarcinile repetitive și optimizează fluxul de lucru, permițând contabililor să-și petreacă mai mult timp oferind consultanță și strategie financiară. Cu ajutorul portalului clientului, automatizării proceselor și managementului eficient al documentelor, interacțiunea dintre contabili și clienți devine mai clară, mai rapidă și mai valoroasă.

Astfel, în loc să fie percepuți doar ca „furnizori de servicii administrative”, contabilii devin parteneri activi în dezvoltarea afacerilor clienților lor, oferind analize financiare, recomandări strategice și sprijin real în luarea deciziilor de business.

Raportul mai arată și că firmele care adoptă digitalizarea economisesc până la 40 de ore pe lună. Care sunt principalele soluții oferite de TaxDome pentru a ajuta contabilii să devină mai eficienți?

Economisirea timpului este una dintre cele mai mari provocări pentru contabili, iar TaxDome este conceput special pentru a elimina pierderile de timp și a îmbunătăți eficiența.

Cele mai importante soluții pe care platforma le oferă includ:

Automatizarea fluxului de lucru – Crearea și gestionarea sarcinilor repetitive se face automat, fără a mai fi nevoie de intervenții manuale constante.

Portal securizat pentru clienți – Comunicarea și schimbul de documente sunt centralizate într-un singur loc, eliminând haosul e-mailurilor și mesajelor dispersate.

Semnături digitale integrate – Fără drumuri inutile pentru semnături, clienții pot aproba documente rapid, direct din platformă.

Sistem de notificări și remindere – Clienții sunt automat anunțați despre documentele care necesită acțiune, eliminând necesitatea follow-up-urilor manuale.

Prin implementarea acestor soluții, contabilii pot economisi până la 10 ore pe săptămână, timp pe care îl pot folosi pentru consultanță strategică, dezvoltarea firmei sau pur și simplu pentru a-și reduce volumul de muncă.

Conform analizei AEEF, sectorul este dominat de companiile Big 4, dar există o tendință de fragmentare și creștere a firmelor locale. Credeți că digitalizarea va schimba echilibrul de putere din industrie?

Da, digitalizarea este cel mai important factor care poate nivelul jocul între firmele mari și cele locale. În trecut, companiile Big 4 dominau piața datorită accesului la tehnologie avansată, infrastructurii complexe și resurselor financiare semnificative. Însă, astăzi, cu instrumente digitale accesibile, firmele locale pot opera la același nivel de eficiență și profesionalism ca marile corporații.

TaxDome joacă un rol esențial în această democratizare, oferind firmelor mici și mijlocii acces la aceleași funcționalități de automatizare, colaborare digitală și optimizare a fluxului de lucru, fără a fi necesare investiții masive.

Tendința de fragmentare a pieței arată că tot mai multe firme locale își construiesc identități puternice și devin alternative viabile pentru companiile mari, oferind servicii personalizate și o relație mai apropiată cu clienții. Pe măsură ce digitalizarea continuă să evolueze, echilibrul de putere în industrie se va schimba tot mai mult în favoarea firmelor locale, care pot adopta rapid tehnologiile potrivite și pot concura eficient cu marile rețele internaționale.

Care sunt principalele provocări în adoptarea digitalizării în România și cum poate fi accelerat acest proces?

Cea mai mare provocare este rezistența la schimbare. Mulți contabili sunt obișnuiți cu metodele tradiționale și sunt reticenți în a adopta noi tehnologii, fie din lipsă de informații, fie din teama că tranziția va fi dificilă.

O altă provocare este lipsa educației digitale. Există numeroase soluții excelente pe piață, dar nu toți contabilii știu cum să le implementeze eficient în activitatea lor. De aceea, credem că educația este cheia accelerării digitalizării.

Pentru a grăbi acest proces, este necesar un efort comun din partea industriei:

Traininguri practice și suport personalizat pentru contabili.

Parteneriate între dezvoltatorii de software și comunitatea contabililor pentru soluții mai intuitive.

O mai bună promovare a beneficiilor digitalizării, astfel încât profesioniștii să vadă impactul pozitiv asupra afacerii lor.

Organizați în fiecare an Digital Accounting Summit. Ce impact are acest eveniment asupra comunității de contabili și ce teme noi intenționați să abordați în 2025?

În fiecare an, Digital Accounting Summit aduce în prim-plan cele mai importante schimbări din industrie, iar tehnologia rămâne un subiect central. În 2025, un accent deosebit va fi pus pe rolul inteligenței artificiale în contabilitate—cum poate fi integrată în fluxurile de lucru, unde poate aduce eficiență și cum poate sprijini contabilii în loc să le înlocuiască rolul. Automatizarea sarcinilor repetitive este deja o realitate, iar evenimentul va oferi exemple concrete despre cum AI poate fi un aliat în optimizarea activității.

În paralel, vedem tot mai clar că dezvoltarea personală joacă un rol esențial în succesul contabililor. Mulți dintre ei s-au confruntat cu dificultăți în stabilirea limitelor cu clienții, gestionarea așteptărilor și consolidarea încrederii în propriile abilități. De aceea, anul viitor vom avea invitați care vor aborda aspecte legate de leadership, relația contabil-client și strategiile prin care contabilii își pot recăpăta controlul asupra timpului și valorii muncii lor.

În plus, am observat că acest tip de eveniment a creat un precedent în industrie—tot mai multe organisme profesionale organizează evenimente similare, ceea ce arată că tendința spre digitalizare și educație continuă devine tot mai importantă. Faptul că am fost printre primii care au pus acest subiect pe agenda industriei ne motivează să ridicăm și mai mult standardul în 2025 și să oferim o experiență și mai valoroasă pentru participanți.