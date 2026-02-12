ANAF poate declara firmele inactive fiscal din 2026 dacă nu depun situațiile financiare la timp

Firmele care nu depun situațiile financiare anuale în cel mult cinci luni după termenul legal riscă să fie declarate inactive fiscal, potrivit modificărilor aduse Codului de procedură fiscală, a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

‘Începând cu data de 1 ianuarie 2026, firmele pot fi declarate inactive fiscal de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în situația în care nu depun situațiile financiare anuale într-un termen de maximum 5 luni după termenul legal de depunere. Măsura rezultă din modificările aduse Codului de procedură fiscală prin legislația privind eficientizarea resurselor publice, care au intrat în vigoare la începutul acestui an. Această măsură a fost adoptată în vederea creșterii disciplinei fiscale și a transparenței financiare, precum și pentru reducerea fenomenului firmelor inactive sau utilizate în scopuri frauduloase, care nu mai desfășoară activitate reală, dar rămân în evidențele fiscale (firme inactive, care erau folosite pentru evaziune, fraude sau tranzacții fictive)’, se menționează în comunicat.

Conform sursei citate, verificarea acestei noi situații de declarare în inactivitate fiscală se realizează de către ANAF pentru situațiile financiare al căror termen legal de depunere este ulterior datei de intrare în vigoare a legii.

Prin urmare, în acest an, verificarea se va realiza pentru situațiile financiare cu termenul legal de depunere în anul 2026, menționează sursa citată.

Persoanele juridice care, de la constituire, nu au desfășurat activitate, pot depune o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ca urmare, verificarea noii situații de inactivitate fiscală se va realiza atât pentru persoanele juridice care au obligația depunerii situațiilor financiare, cât și pentru persoanele juridice care nu au desfășurat activitate.

Totodată, declararea unei firme ca inactivă fiscal are consecințe importante

‘Dacă respectivul contribuabil este înregistrat în scopuri de TVA, se anulează codul de înregistrare în scopuri de TVA, cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate fiscală’, precizează instituția.

Ca urmare, în perioada în care persoana juridică are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, dacă desfășoară activitate, are obligația să colecteze TVA, dar nu are drept de deducere a taxei.

TVA colectată în această perioadă trebuie declarată și plătită până la data 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care taxa a devenit exigibilă.

De asemenea, inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal, atât în cel al persoanei juridice declarată inctivă, cât și în cel al reprezentanților legali ai persoanei juridice, existenți în perioada în care a intervenit situația de declarare a inactivității fiscale.

Oficiul Național al Registrului Comerțului nu autorizează operațiuni de înregistrare/mențiuni în cazul persoanelor care au înscrisă inactivitatea fiscală în cazierul fiscal.

Astfel, un contribuabil care este declarat inactiv fiscal are toate obligațiile de declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate, potrivit legii.

De asemenea, contribuabilului declarat inactiv i se aplică toate procedurile de administrare fiscală prevăzute de lege (colectare, control fiscal), cu excepția notificării și a impunerii din oficiu în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale.

‘Noile reglementări urmăresc îmbunătățirea colectării taxelor și alinierea la practicile europene privind raportarea financiară la timp. Prin clarificarea statutului companiilor care nu își îndeplinesc obligațiile de raportare, măsura contribuie la o imagine realistă a economiei și la un mediu de afaceri mai transparent și mai predictibil’, se mai precizează în comunicat.

Conform prevederilor legislative anterioare, o firmă poate fi declarată inactivă fiscal și în situații cum ar fi: nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege; organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;

are inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului sau durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.

Legea 239/2015 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare au fost completate reglementările referitoare la inactivitatea fiscală, din Codul de procedură fiscală.