ANOFM: Angajatorii din România oferă 36.038 de locuri de muncă; 251 posturi vacante în străinătate, prin Eures

Angajatorii din România pun la dispoziție 36.038 locuri de muncă, în timp ce, în Spațiul Economic European (SEE), sunt vacante 251 posturi pentru români, prin rețeaua Eures, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), într-un comunicat de presă transmis, miercuri, AGERPRES.

Conform datelor centralizate, la nivel național, din numărul total de locuri de muncă disponibile, cele mai multe sunt oferite pentru: agent de securitate (2.151); conducător auto transport rutier (2.069); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.980); curier (1.877); lucrător comercial (1.454); manipulant mărfuri (1.411); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.059).

Din cele 36.038 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.215 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 7.540 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de securitate; conducător auto transport rutier; casier; agent servicii client; servant pompier etc), 6.835 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; sudor; manipulant mărfuri; ajutor bucătar; mecanic auto etc.), restul de 19.448 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; paznic; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc).

Instituția precizează faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

De asemenea, angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 251 locuri de muncă vacante, după cum urmează: Italia – 65 locuri de muncă pentru șofer autobuz; lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice – animator/animatoare centru de vacanță; Norvegia – 61 locuri de muncă pentru medic ortodont; bucătar; ajutor bucătar; tehnician unghii; îngrijitor animale; muncitor în producție – industria piscicolă; Finlanda – 53 locuri de muncă pentru măcelar/taietor carne; tinichigiu în construcții; muncitor prefabricate elemente beton; muncitor la demolari; sudor TIG; sudor TIG/MIG; instalator de țevi în șantier naval.

Pe listă se mai află: Germania, cu 40 locuri de muncă pentru izolator; educatoare/educatori; lucrător ajutor în podgorie; zugrav-tencuitor; lucrător în fermă; Malta, cu 12 locuri de muncă pentru videograf/editor full-time; manager de licitații (la distanță/hibrid); coordonator de laborator și responsabil academic; operator mașină CNC; operator fabrică de piatră; (Senior) dezvoltator software – BAS; medic veterinar; inginer de proiect ELV; Austria – 7 locuri de muncă pentru operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere; Spania – 4 locuri de muncă pentru montator pereți și plafoane din ghips-carton; Danemarca, cu 2 locuri de muncă pentru dulgher și zidar și Franța cu un loc de muncă chirurg stomatolog.