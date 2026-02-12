ANOFM: Operatorii economici oferă 33.667 de locuri de muncă la nivel național

Agenții economici din România oferă, la ora actuală, 33.667 de locuri de muncă, arată datele centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis miercuri AGERPRES, cele mai multe posturi sunt pentru: curier (2.302); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.141); conducător auto transport rutier (2.089); manipulant mărfuri (1.977); lucrător comercial (1.389); agent de securitate (1.325); ajutor bucătar (1.042); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.016); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (677); agent curățenie clădiri și mijloace de transport (555); lucrător în bucătărie – spălător vase mari (536).

Din totalul celor 33.667 locuri de muncă vacante declarate de către angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.323 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5.684 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, 6.266 pentru persoanele cu studii profesionale, iar 19.394 sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.

ANOFM precizează că baza de date a cu posturile libere este dinamică și se actualizează în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de către angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul instituției, la secțiunea Locuri de Muncă Vacante.