ANPC a aplicat amenzi de aproape 679.000 lei unor operatori economici din stațiuni și zone turistice

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, în perioada 22 – 30 decembrie, în cadrul Comandamentului de Iarnă 2025, acțiuni de control la peste 300 de operatori economici care își desfășoară activitatea în stațiuni și zone turistice, în urma cărora a aplicat amenzi în valoare de aproximativ 679.000 lei.

Conform unui comunicat al ANPC, ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: 117 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 679.000 lei; 179 de avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 25.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 11.000 lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru opt operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: produse cu data limită de consum depășită; preparate culinare cu starea termică modificată; nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare prevăzute de producător, produsele fiind depozitate direct pe pavimentul blocului alimentar; lipsa menționării țării de proveniență pentru produsele de origine vegetală; produse și preparate culinare fără elementele de identificare și caracterizare; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități; lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori; lipsa huselor de protecție pentru perne în unitățile de cazare.

ANPC subliniază că acțiunile de control vor fi derulate pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, la nivel național, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor. A