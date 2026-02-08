ANPC a aplicat amenzi de peste 1,55 milioane de lei în urma unor controale la peste 200 de operatori economici

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 72 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 1,55 milioane de lei, în urma unor acțiuni de control desfășurate la nivel național la peste 200 de operatori economici din țară.

Potrivit unui comunicat al Autorității transmis vineri AGERPRES, comisarii de la Protecția Consumatorilor au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 33 milioane de lei și temporar produse în valoare de peste 14.000 lei.

Comisarii ANPC au oprit, totodată, prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 18 operatori economici.

Printre principalele neconformități constatate au fost: comercializarea produselor de origine animală (carne, preparate din carne, brânzeturi) cu data limită de consum depășită; practici comerciale înșelătoare privind afișarea prețurilor la raft comparativ cu valorile încasate; prezența insectelor în spațiile destinate depozitării sau comercializării produselor alimentare; produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată; produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri, nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (pește, fructe de mare și carne), etc.