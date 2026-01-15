ANPC a aplicat amenzi de peste 3,55 milioane de lei în urma controalelor la peste 1.100 de operatori economici

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi contravenționale în valoare de peste 3,55 milioane de lei, și a dat 427 avertismente, în urma unor controale efectuate în perioada 12 – 15 ianuarie, la peste 1.100 de operatori economici din sectoare cu impact direct asupra sănătății și siguranței populației.

Potrivit unui comunicat al Autorității transmis vineri AGERPRES, comisarii de protecția consumatorilor au oprit, de asemenea, definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 160.000 lei, dar și temporar de la comercializare unele unor produse în valoare de peste 72.000 lei.

Comisarii ANPC au oprit, totodată, prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici.

Printre principalele neconformități constatate au fost:produse cu data limită de consum depășită; prezența insectelor în blocul alimentar; preparate culinare cu starea termică modificată; nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare prevăzute de producător, produsele fiind depozitate direct pe pavimentul blocului alimentar; produse și preparate culinare fără elementele de identificare și caracterizare; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate și utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanșare a părților mobile depreciate.