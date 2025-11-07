ANPC a aplicat sancțiuni de 1,43 milioane lei, la nivel național, în perioada 3-7 noiembrie

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 450 de operatori economici, la nivelul întregii țări, în perioada 3 – 7 noiembrie, și a dat amenzi de aproximativ 1,43 milioane de lei în urma neregulilor constatate.

‘În perioada 3 noiembrie 2025 – 7 noiembrie 2025, ANPC a monitorizat respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor, verificând peste 450 de operatori economici din întreaga țară. Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: 290 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 1,43 milioane de lei; 221 de avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 71.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 57.000 lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 3 operatori economici’, se arată într-un comunicat al ANPC, remis vineri AGERPRES.

Principalele neconformități constatate au fost: deficiențe de informare, privind proveniența cărnii și a produselor din carne; produse alimentare cu data limită de consum depășită; utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri grosiere de gheață, cu elemente de etanșare a părților mobile depreciate,

De asemenea, inspectorii ANPC au constatat utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de impurități și reziduuri alimentare; produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai și nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător.