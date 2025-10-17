ANPC a aplicat sancțiuni de peste 6,1 milioane lei, la nivel național, în perioada 13 – 17 octombrie

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 2.000 de operatori economici, la nivelul întregii țări, în perioada 13 – 17 octombrie, și a dat amenzi de peste 6,14 milioane de lei în urma neregulilor constatate.

”În perioada 13 octombrie 2025 – 17 octombrie 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 2.000 de operatori economici, la nivelul întregii țări, asigurând protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor. Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: 1.361 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 6,14 milioane lei; 884 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 252.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,15 milioane lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici”, se arată într-un comunicat al ANPC, remis vineri AGERPRES.

Principalele neconformități constatate au fost: automate de cafea neconectate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă; produse nealimentare (detergenți) cu termen de valabilitate depășit; sticlă cristalină neetichetată conform legislației în vigoare, respectiv lipsită de marcajul pătrat de culoare argintie; produse și proceduri nesigure în unitățile de alimentație publică și utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanșare a părților mobile depreciate.

De asemenea, inspectorii ANPC au constatat utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de impurități, rugină și resturi alimentare; produse alimentare cu data limită de consum depășită; produse de origine vegetală și animală fără elementele de identificare și caracterizare; lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește lista meniu; materii prime fără elementele de identificare și caracterizare necesare stabilirii trasabilității produselor; nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător; deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română, lipsa informațiilor privind perioada promoțională și lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori.