ANPC a aplicat sancțiuni de peste 6,2 milioane lei, la nivel național, în perioada 6 – 10 octombrie

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 1.700 de operatori economici, la nivelul întregii țări, în perioada 6 – 10 octombrie, și a dat amenzi de peste 6,2 milioane de lei în urma neregulilor constatate.

‘În perioada 6 octombrie 2025 – 10 octombrie 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.700 de operatori economici, la nivelul întregii țări, demonstrând angajamentul constant în apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor. Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: 1.185 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 6,26 milioane de lei; 704 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 230.000 de lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 212.000 de lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 19 operatori economici’, se arată într-un comunicat al ANPC, remis vineri AGERPRES.

Principalele neconformități constatate au fost: prezența insectelor în blocul alimentar; prezența insectelor în materiile prime existente în blocul alimentar; materii prime fără elementele de identificare și caracterizare necesare stabilirii trasabilității produselor; produse de origine animală (carne și produse din carne) cu termen de valabilitate depășit; nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne și preparate din carne).

De asemenea, inspectorii ANPC au constatat utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de impurități, rugină și resturi alimentare; agregate frigorifice cu depuneri grosiere de resturi alimentare, gheață, rugină și mucegai; absența graficelor de monitorizare a temperaturilor; lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen; produse din cristal expuse spre comercializare fără afișarea prețurilor de vânzare; produse textile care nu respectă condițiile prevăzute în urma emiterii rapoartelor de expertiză; sisteme de aer condiționat neigienizate, cu acumulări grosiere de impurități și tubulatură de ventilație fisurată și deteriorată structural.