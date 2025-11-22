ANPC a controlat peste 1.690 operatori economici în această săptămână. Amenzile aplicate au fost de 5, 63 milioane de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat în ultimele zile peste 1.690 de operatori economici din toată țara, în cadrul acțiunilor sale permanente de supraveghere a respectării legislației în domeniu, și a aplicat amenzi totale de 5,63 milioane de lei ca urmare a neconformităților constatate.

De asemenea, comisarii ANPC au mai aplicat 663 de avertismente și au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 312.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 779.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru cinci operatori economici.

Potrivit unui comunicat al ANPC, controalele au avut loc în perioada 17 – 21 noiembrie, iar principalele neconformități constatate au fost: deficiențe în ceea ce privește informarea aferentă jucăriilor și instalațiilor/ornamentelor destinate perioadei festive; deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română, lipsa informațiilor privind perioada promoțională; paviment neigienizat, cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare, lichide; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de impurități; produse alimentare cu starea termică modificată; nerespectarea temperaturilor de păstrare, prevăzute de legislația în vigoare, pentru preparate reci; lipsa informării corecte, complete și precise în conformitate cu prevederile Ordinului 201/2022.