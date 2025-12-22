ANPC a dat amenzi de 1,6 milioane de lei unor operatori economici din stațiunile și zonele turistice

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a dat amenzi în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei unor operatori economici din stațiunile și zonele turistice, în urma controalelor realizate în perioada 15 – 21 decembrie 2025.

Instituția a anunțat luni, printr-un comunicat, că a verificat activitatea a peste 470 de operatori economici.

‘Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: 271 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei; 296 de avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 65.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 73.000 lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici’, se arată în comunicat.

Principalele neconformități constatate au fost: produse cu data limită de consum depășită, nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (pește, carne), produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri, produse alimentare cu ambalaje depreciate, produse nealimentare fără elementele de identificare necesare stabilirii trasabilității, utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități, lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori și lipsa menționării țării de proveniență pentru produsele de origine vegetală.