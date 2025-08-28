ANPC a dat amenzi de circa două milioane lei în industria băuturilor răcoritoare

Amenzi de aproximativ două milioane de lei au fost aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), în urma unor controale în industria sucurilor, nectarurilor și băuturilor răcoritoare, în perioada 28 iulie – 8 august, informează, joi, instituția.

Au fost controlați 630 de operatori economici, iar la 484 dintre aceștia au fost constatate deficiențe. Totodată, au fost verificați aproximativ 650.000 litri produse (sucuri, nectaruri și băuturi răcoritoare), peste 82.000 dintre acestea neîncadrându-se în prevederile legale în vigoare.

Drept urmare, comisarii ANPC au aplicat 396 amenzi contravenționale și au dat 197 avertismente. De asemenea, au oprit definitiv și au retras de la comercializare peste 36.000 litri de băuturi răcoritoare, nectaruri și sucuri din fructe de circa 150.000 de lei, fiind improprii consumului uman. Au oprit, totodată, temporar de la comercializare peste 28.000 litri până la remedierea neconformităților de etichetare.

Principalele nereguli constatate au fost: comercializarea unor sucuri cu modificări organoleptice, a unor produse cu ambalaje deteriorate, a unor sucuri cu data durabilității minimale depășită și a unor produse fără elemente de identificare și caracterizare (eticheta ruptă/deteriorată) sau fără a fi traduse în limba română, pe etichetă.

În plus, s-au constatat: prezentarea incorectă la raft a produsului (fără a avea precizate informațiile necesare referitoare la acesta), lipsa înscrierii sau înscrierea incompletă a declarației nutriționale, nerespectarea condițiilor de depozitare și comercializare a băuturilor răcoritoare, sucurilor și nectarurilor de fructe (expunerea la temperaturi mai mari decât temperaturile recomandate de către producător), folosirea unor agregate frigorifice neigienizate, cu depuneri de reziduuri, praf în zona de ventilație, depozitarea, în spații nedelimitate, a produselor conforme și a celor neconforme, depozitarea în spații care nu asigură condițiile tehnice și igienice stabilite de producător, depozitarea produselor direct pe paviment.

În alte cazuri a fost vorba de: nerespectarea prevederilor legale în cazul promoțiilor (neprecizarea perioadei promoționale, nerespectarea acesteia, lipsa mențiunilor speciale de tipul ‘în limita stocului disponibil’ etc.), lipsa afișării sau afișarea într-o formă ilizibilă a prețului sau a prețului pe unitatea de măsură, abateri privind indicarea valorii garanției SGR pe eticheta de preț, lipsa autorizației de funcționare.