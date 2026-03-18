ANPC a dat amenzi de peste 1,49 milioane lei la benzinării

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat controale pe 5 martie 2026 la stațiile de distribuție a carburanților, iar în urma verificărilor au fost aplicate 245 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 1,49 milioane lei, conform unui comunicat de presă.

‘Potrivit cadrului legal aplicabil, în perioadele de mobilizare, stare de război, stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite prin acte normative, ANPC poate interveni pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ. În aceste condiții, sunt strict interzise practicile care afectează consumatorul, precum: practicarea unor prețuri nejustificat de mari; limitarea nejustificată a producției sau a vânzărilor; acumularea și revânzarea produselor la prețuri crescute nejustificat’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, controalele au vizat patru categorii principale, în cadrul cărora au fost identificate neconformități. Astfel, la carburanți și produse conexe s-a constatat neafișarea prețului carburantului la loc vizibil / la pompă; totemuri de informare a prețurilor nefuncționale; lipsa informațiilor privind caracteristicile combustibililor comercializați (ex. procent etanol); afișarea unor afirmații comerciale nejustificate (ex. ‘garantăm cea mai mare cifră cetanică produsă în România’); documentație privind calitatea carburanților incompletă sau inaccesibilă; scurgeri de combustibil, pistoale defecte și paviment neigienizat.

La produse alimentare, ANPC a constatat lipsa traducerii complete a etichetelor în limba română; produse cu data durabilității minimale depășită sau ambalaje deteriorate; fructe și legume depreciate sau cu mucegai; neafișarea corectă a prețurilor sau a prețului pe unitatea de măsură; depozitare necorespunzătoare și vitrine frigorifice neigienizate.

În cazul serviciilor alimentare (fast-food / alimentație publică) instituția a identificat următoarele neconformități: lipsa informării privind alergenii; etichetare incorectă a produselor; nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru produse și materii prime; agregate frigorifice, cuptoare și ustensile neigienizate; proceduri nesigure în zona de preparare a alimentelor.

La produse nealimentare, ANPC a constatat lipsa traducerii și a marcajelor de conformitate (CE) sau a declarațiilor de conformitate; produse cu termenul de valabilitate depășit; lipsa avertismentelor sau a indicării vârstei minime (ex. jucării); depozitare necorespunzătoare; butelii GPL neconforme sau deteriorate.

În urma controalelor au fost aplicate 359 sancțiuni contravenționale, dintre care 114 avertismente și 245 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 1,49 milioane lei. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de 45.248 lei și temporar produse în valoare de 10.896 lei. Totodată, au fost dispuse 7 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor (OTPS).

‘ANPC ia act cu responsabilitate de sesizările publice ale consumatorilor și apreciază încrederea pe care aceștia o acordă, însă intervine ferm, în limitele atribuțiilor legale, pentru a preveni și sancționa orice practici care ar putea afecta drepturile și interesele consumatorilor’, a declarat Ionel Cristinel Obretin, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.