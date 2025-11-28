ANPC a aplicat sancțiuni de peste 5,45 milioane lei, la nivel național, în perioada 24 – 28 noiembrie

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 2.170 de operatori economici, la nivelul întregii țări, în perioada 24 – 28 noiembrie, și a dat amenzi de peste 5,45 milioane lei în urma neregulilor constatate.

‘În perioada 24.11.2025 – 28.11.2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a monitorizat respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor, verificând peste 2.170 de operatori economici din întreaga țară. Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: 1.221 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 5,45 milioane de lei; 877 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 410.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 370.000 lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 2 operatori economici’, se arată într-un comunicat al ANPC, remis vineri AGERPRES.

Principalele neconformități constatate au fost: comercializarea unor produse textile cu compoziție fibroasă distinctă față de cea declarată în rapoartele de expertiză; deficiențe în ceea ce privește informarea aferentă jucăriilor și instalațiilor/ornamentelor destinate perioadei festive și produse fără marcajul CE, marcaj care dovedește conformitatea produsului cu normele de siguranță UE.

De asemenea, inspectorii ANPC au constatat comercializarea unor jucării care prezintă deficiențe de informare privind persoana responsabilă de punerea pe piață, precum și lipsa avertismentelor obligatorii; recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii); lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori; lipsa informării corecte, complete și precise a consumatorilor privind produsele oferite spre comercializare; comercializarea unor produse de origine animală fără elemente de identificare și caracterizare și utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de rugină și impurități.