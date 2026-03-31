ANPC: Procedura de insolvență a persoanelor fizice permite restructurarea și ștergerea datoriilor, în anumite condiții

Persoanele fizice aflate în dificultate financiară pot apela la procedura de insolvență reglementată de Legea nr. 151/2015, care oferă posibilitatea restructurării sau ștergerii datoriilor și suspendării executărilor silite, informează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Conform sursei citate, insolvența persoanelor fizice este un instrument de protecție oferit de instituție.

‘Cunoscând realitățile provocărilor cotidiene ale cetățenilor, ANPC oferă sprijin persoanelor fizice aflate în dificultate financiară. Prin Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC, consumatorii care au accesat credite, au acumulat datorii și nu le mai pot face față, pot apela la procedura specifică, de insolvență a persoanelor fizice, prevăzută de Legea 151/2015’, se menționează în comunicat.

Pentru deschiderea procedurii de insolvență, debitorii persoane fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții: notificarea prealabilă a creditorilor cu cel puțin 30 de zile înainte de depunerea cererii; prezentarea dovezilor privind veniturile sau lipsa acestora, precum și a situației profesionale; anexarea documentelor care atestă veniturile realizate în ultimii 3 ani și estimările pentru următorii 3 ani.

Totodată, persoanele fizice trebuie să depună documentele fiscale, cazierul judiciar și fiscal, precum și raportul de la Biroul de Credit. De asemenea, are nevoie de prezentarea unei propuneri de plan de rambursare (acolo unde este cazul), iar în anumite situații, anexarea extrasului din Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale.

Conform sursei citate, Legea 151/2015 reglementează trei tipuri de proceduri de insolvență.

Una dintre acestea este ‘Procedura pe bază de plan de rambursare a datoriilor’, care se adresează debitorilor ale căror datorii sunt egale sau depășesc 15 salarii minime brute pe economie (60.750 lei). ‘Aceasta presupune achitarea a cel puțin jumătate din datorii, pe o perioadă de maximum 60 de luni, în baza unui plan aprobat de creditori. Printre beneficii se numără suspendarea executărilor silite și a dobânzilor, precum și posibilitatea ștergerii parțiale a datoriilor la finalul procedurii’, se menționează în comunicat.

Pe listă se mai află ‘Procedura simplificată de insolvență’, care este destinată pensionarilor sau persoanelor cu capacitate de muncă redusă, ale căror datorii nu depășesc 10 salarii minime brute (40.500 lei) și care nu dețin bunuri sau venituri urmăribile. ‘După o perioadă de supraveghere de 3 ani, debitorii pot beneficia de ștergerea integrală a datoriilor’, se mai arată în document.

Conform sursei citate, mai există ‘Procedura judiciară prin lichidare de active’, care se aplică debitorilor cu datorii de peste 60.750 lei, care nu pot acoperi cel puțin jumătate din acestea în 5 ani.

‘Aceasta presupune valorificarea bunurilor urmăribile și, ulterior, efectuarea de plăți lunare către creditori pe o perioadă care poate varia între 1 și 5 ani, urmând ca restul datoriilor să fie șterse la finalul procedurii’, susțin reprezentanții ANPC.

În sprijinul garantării dreptului debitorilor care intră în procedura de insolvență de a beneficia de un nivel de trai rezonabil atât pentru ei înșiși cât și pentru familiile lor, Comisia de Insolvență la Nivel Central a emis criteriile generale pentru stabilirea unui nivel de trai rezonabil incluzând valoarea coșului minim lunar de consum pentru o familie standard formată din 2 adulți și 2 copii.

Astfel, valoarea coșului minim lunar de consum a fost actualizată cu rata inflației în ședința din 23 martie 2026.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de aplicare și desfășurare a procedurilor de insolvență, Comisia de Insolvență la Nivel Central a inițiat demersuri pentru modificarea cadrului legislativ, susțin reprezentanții autorității.

Conform sursei citate, modificarea vizează introducerea în categoria bunurilor neurmăribile a locuinței familiei, cu excepția situațiilor în care aceasta nu depășește standardele minime prevăzute de Legea locuinței 114/1996, care a fost achiziționată prin programul ‘Prima Casă’ sau a fost grevată de ipotecă în favoarea creditorului.

Totodată, cadrul legislativ are în vedere redefinirea valorii-prag, respectiv stabilirea acesteia la nivelul a 10 salarii minime brute pe economie, reprezentând cuantumul minim al datoriilor necesar pentru deschiderea procedurii de insolvență, fie pe bază de plan de rambursare, fie prin lichidare de active, față de 15 salarii, valoarea reglementată în momentul de față, ceea ce facilitează accesarea procedurilor de insolvență de către un număr mai mare de consumatori.

De asemenea, se are în vedere instituirea obligației pentru operatorii economici care desfășoară activități de creditare a persoanelor fizice de a informa consumatorii-debitori cu privire la posibilitatea de a beneficia de prevederile Legii 151/2015, precum și de a contacta Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC pentru consiliere și sprijin.

Printre modificări ar mai fi obligația acestor operatori de a include, în prima notificare transmisă consumatorului după înregistrarea unei întârzieri la plată de peste 90 de zile, un text informativ standard, cu o mărime a fontului de 12, Bold.

Conform sursei citate, în text trebuie să fie menționate următoarele informații: ‘Având în vedere că înregistrați întârziere la plata ratelor mai mari de 90 de zile în măsura în care întâmpinați dificultăți financiare, vă informăm că puteți apela la Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, e-mail [email protected], pentru a beneficia de consiliere cu privire la o eventuală inițiere a procedurii de insolvență personală, conform prevederilor Legii 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice’, se mai precizează în comunicat.