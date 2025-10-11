ANPIS: Peste 130.000 de noi beneficiari primesc ajutoare pentru energia electrică

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a efectuat, vineri, plata pentru alți 131.846 beneficiari ai tichetului de energie, reprezentând ajutor pentru facturile din lunile iulie și august 2025.

Potrivit unui comunicat al Agenției, valoarea totală a acestei tranșe este de 14.986.150 lei.

Beneficiarii care au primit banii în conturile de mandat pentru plata facturilor din lunile iulie și august se pot prezenta la oficiile poștale cu factura pentru a utiliza suma la plata consumului de energie electrică din această perioadă, anunță ANPIS.

În total, 592.452 de familii vulnerabile beneficiază de acest ajutor pentru plata facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august, iar ANPIS a transferat în conturile de mandat suma de 59.112.850 lei.

Cererile se pot depune în continuare online, în aplicația informatică EPIDS, sau fizic, la primării și la oficiile poștale.

Sprijinul financiar va fi acordat până la 31 martie 2026, începând cu luna în care este depusă cererea, dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

ANPIS precizează că la achitarea facturii în oficiile poștale nu trebuie prezentat tichetul, ci factura emisă de furnizorul de energie electrică.