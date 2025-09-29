ANSVSA: Risipa începe acasă, dar tot acolo poate să se oprească

Fiecare persoană din Uniunea Europeană aruncă, în medie, peste 70 de kilograme de mâncare pe an, ceea ce înseamnă bani pierduți, resurse consumate inutil și un impact imens asupra mediului, susține Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-un comunicat transmis luni, cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare privind Risipa și Pierderile Alimentare.

Această zi a fost inițiată de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra unuia dintre cele mai mari paradoxuri ale timpurilor moderne: în timp ce milioane de oameni suferă de foame, tone de mâncare sunt irosite în fiecare zi, subliniază ANSVSA.

‘În acest context, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) susține inițiativele naționale și europene dedicate reducerii risipei alimentare, prin promovarea consumului responsabil, creșterea gradului de informare a consumatorilor și consolidarea siguranței alimentare, cu scopul de a proteja sănătatea publică și de a contribui la utilizarea sustenabilă a resurselor. De ce contează? Când aruncăm mâncare, nu pierdem doar produsul în sine. Pierdem tot ce a fost nevoie pentru a-l aduce în farfuria noastră: apă, energie, teren agricol, muncă umană, combustibil și timp’, se precizează în comunicat.

Potrivit ANSVSA, risipa alimentară înseamnă alimente cumpărate și uitate în frigider până când nu mai pot fi consumate, porții prea mari pe care nu le putem termina, produse refuzate doar pentru că nu au forma ‘perfectă’ și resturi aruncate fără gândul că ar putea fi refolosite.

În context, autoritățile sanitare-veterinare au și câteva sfaturi în vederea reducerii risipei alimentare. Astfel, mesele trebuie planificate astfel încât să se cumpere doar cât este nevoie, iar un prim pas spre un consum mai responsabil este întocmirea unei liste de cumpărături. Etichetele trebuie verificate iar termenul ‘a se consuma de preferință înainte de’ nu înseamnă că produsul e periculos după acea dată ci este o indicație de calitate, nu de siguranță.

Alimentele trebuie depozitate corect, frigiderul trebuie să aibă o temperatură de maximum 4°C, iar alimentele perisabile trebuie consumate în timp util.

‘Gătește porții potrivite. Învață să măsori cât mănânci tu și familia ta, astfel încât să nu mai rămână resturi. Refolosește inteligent. O friptură de ieri poate deveni o salată azi, legumele care nu mai sunt proaspete pot fi baza unei supe excelente, iar pâinea mai veche se poate transforma în crutoane. Risipa începe acasă, dar tot acolo poate să se oprească’, subliniază ANSVSA.

Instituția precizează, de asemenea, că în spatele fiecărui aliment stă un lanț complex de producție, o realitate economică și socială și, mai ales, resurse naturale care nu sunt infinite.

‘Ziua de 29 septembrie este despre responsabilitate, despre alegeri mai bune, despre respect față de hrană, solidaritate față de cei care nu au suficient și grijă față de planetă. (…) În această zi, dar și în toate celelalte, îți propunem să faci un pas în plus: Privește mâncarea nu ca pe un lucru banal, ci ca pe o resursă de preț. Salvarea planetei începe din frigiderul tău’, recomandă ANSVSA.