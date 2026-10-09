Antal Arpad (UDMR): Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din el

Primarul UDMR al municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a anunțat, joi, la finalul discuțiilor cu premierul desemnat, Luca Niculescu, că formațiunea sa este dispusă să voteze un guvern, chiar dacă nu va face parte din el.

În același timp, el a reafirmat că UDMR nu va vota un guvern din care fac parte AUR și S.O.S..

‘Am avut o discuție foarte sinceră și constructivă cu domnul premier desemnat. Noi am vorbit despre problemele care trebuie rezolvate în România. România are nevoie de un guvern. Economia României scârțâie, deci este nevoie de programe prin care se pot păstra locurile de muncă și programe prin care se creează noi locuri de muncă. Este nevoie de indexarea pensiilor și România are nevoie de niște programe prin care dezechilibrele care există astăzi în societatea românească pot fi corectate. Avem probleme demografice foarte mari. Deci am discutat în primul rând despre programul de guvernare. Noi ne dorim ca România să aibă guvern. Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare. Și foarte important este să avem un guvern, pentru că fără guvern nu putem aproba rectificarea bugetară, nu putem avea buget pentru anul 2027 și există riscul ca la începutul anului, când vin agențiile de rating, să fin retrogradați’, a transmis reprezentantul UDMR, director de strategie al formațiunii.

El a precizat că nu s-a discutat despre participarea UDMR la guvernare. ‘Așteptăm punctul de vedere al celor două partide mari – PSD și PNL – după care vom lua și noi o decizie. Noi am spus foarte clar: ne-am dori refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și S.O.S.. Deci acestea sunt condițiile noastre. Nu insistăm să participăm la guvernare. Nu excludem acest lucru, dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină la guvernare’, a punctat edilul.

Reprezentantul UDMR a menționat că nu s-a luat o decizie în forurile statutare privind formula de guvernare. ‘Noi așteptăm o decizie de la PNL și PSD. (…) Noi astăzi nu am analizat formulele de intrare la guvernare, ci am discutat despre problemele societății, despre problemele țării și despre programul de guvernare’, a adăugat el.

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit joi cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR pentru consultări în vederea formării Guvernului.