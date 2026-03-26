Attila Cseke: UDMR nu vrea să iasă de la guvernare. Dorim să fim la fel de echilibrați ca până acum

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, a declarat miercuri, în județul Harghita, că UDMR nu intenționează să iasă de la guvernare, subliniind că formațiunea a semnat un protocol și are un program de guvernare, alături de partenerii de coaliție.

Cseke a precizat că UDMR dorește să își mențină poziția de echilibru și îndeamnă și pe ceilalți parteneri din coaliție la echilibru, în contextul unei perioade dificile atât pe plan internațional, cât și intern.

‘UDMR nu vrea să iasă de la guvernare, că UDMR nu s-a angajat să iasă de la guvernare, nu de aceea am semnat un protocol de guvernare și avem un program de guvernare în patru. Sigur, vedem poziționările, pozițiile publice exprimate de celelalte formațiuni, UDMR nu a exprimat și nici nu dorește să exprime poziționări de acest gen, la o limită inferioară sau superioară. Noi dorim să fim la fel de echilibrați cum am fost până acum și îndemnăm pe toată lumea să fie echilibrat, pentru că trăim într-un context internațional și, dacă vreți, și intern, din punct de vedere financiar, greu. Și această perioadă nu se tratează cu certuri, ci se tratează cu coeziune’, a declarat Attila Cseke.

În opinia reprezentantului UDMR, actuala coaliție trebuie să continue, întrucât nu există o alternativă în acest moment.

‘Sigur, discuții, dezbateri în contradictoriu pot să aibă loc, ele trebuie să aibă loc în interiorul coaliției, dar din punctul nostru de vedere această coaliție trebuie să meargă mai departe, alternativă la această coaliție noi, astăzi, nu vedem’, a mai afirmat Attila Cseke.

Ministrul Dezvoltării a participat miercuri după-amiaza, în comuna Corund, la inaugurarea unei creșe construite în cadrul Programului guvernamental ‘Sfânta Ana’.