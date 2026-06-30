Banca Europeană de Investiții acordă Airbus un împrumut record: trei miliarde de euro

Grupul aeronautic european Airbus va primi de la Banca Europeană de Investiții (BEI) suma record de trei miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari), transmite Reuters.

Acordul privind tranșa inițială de împrumut de un miliard de euro a fost semnat luni la Bruxelles de reprezentanții băncii de dezvoltare a UE și cei ai Airbus.

Fondurile ar urma să ajute compania să-și extindă și mai mult poziția de lider în domeniul tehnologiei în aviația civilă și militară, se arată într-un comunicat de presă.

Noul împrumut reprezintă cea mai mare operațiune de finanțare a unei companii de către BEI. Președinta Nadia Calvino a anunțat că proiectul a fost aprobat în șase luni.

‘Acesta arată că Europa se poate mișca rapid și la un nivel care să-i sprijine pe campionii ei și să-i consolideze poziția în contextul geopolitic emergent’, a declarat șefa BEI.

Suma reflectă necesitățile ridicate de investiții ale grupului aeronautic european, care are ca obiectiv să rămână competitiv pe plan global, se arată în comunicatul BEI.

Finanțarea este menită să sprijine Airbus, cel mai mare producător de avioane din lume, cu investiții în tehnologii de vârf planificate până în 2030.