Banca Mondială: Stimularea productivității ar dinamiza PIB-ul și ar crea mai multe locuri de muncă în Europa și Asia Centrală

Țările din Europa și Asia Centrală (ECA) ar trebui să acționeze urgent pentru a utiliza mai eficient activele economice existente și pentru a investi în capacitățile firmelor și ale oamenilor, pentru a debloca o creștere mai rapidă, se arată într-un raport al Băncii Mondiale (BM) publicat luni.

Raportul ‘TIDES of Change: Igniting Productivity Growth in Europe and Central Asia (Stimularea creșterii productivității în ECA)’ constată că atragerea de capital financiar și uman sunt necesare, dar nu suficiente pentru a stimula creșterea economică, deoarece reprezintă doar o parte a ecuației creșterii, cealaltă fiind productivitatea, care dă măsura eficienței cu care sunt utilizate capitalul și munca. O creștere a productivității cu 10% ar putea adăuga aproape două milioane de locuri de muncă în regiunea ECA, evidențiind legătura strânsă dintre productivitate și creșterea ocupării forței de muncă în țări și sectoare, se arată în raport.

Potrivit BM, încetinirea creșterii din regiune după criza financiară globală a fost determinată aproape în totalitate de o încetinire a productivității. Această încetinire a coincis cu un ritm mai lent al reformelor, care a permis persistența unor distorsiuni de piață, cum ar fi prezența ridicată a întreprinderilor de stat mai puțin eficiente.

‘Resursele nu au fost alocate acolo unde pot genera cele mai mari randamente. Alături de integrarea incompletă pe piețele globale și capacitățile slabe ale firmelor, acești factori acționează ca o frână asupra productivității și au limitat potențialul țărilor. Fără îmbunătățiri ale productivității, randamentele investițiilor suplimentare de capital generează o producție mai redusă decât înainte’, avertizează Banca Mondială.

Raportul mai arată că stimularea productivității conduce, în cele din urmă, la bunăstare sporită, generează mai multe locuri de muncă și salarii mai mari. Dacă ritmul de creștere a productivității în regiunea ECA după 2008 ar fi egalat ritmul din perioada de dinaintea crizei financiare, PIB-ul regiunii ar fi fost astăzi cu aproximativ 62% mai ridicat.

Firmele din regiune care exportă sunt cele mai productive și, deși reprezintă o minoritate, ele contribuie majoritar la crearea de locuri de muncă, investiții și valoare adăugată în majoritatea țărilor din regiunea ECA. De fapt, țările din regiunea ECA comercializează, în medie, cu 45% mai puțin decât ar putea, ceea ce indică un potențial semnificativ neexplorat de a extinde beneficiilor integrării comerciale și ale investițiilor străine directe. Vestea bună este că, dacă aceste țări valorifică acest potențial, ar putea, de asemenea, să profite de oportunitatea oferită de orientarea actuală a firmelor multinaționale către lanțuri valorice mai apropiate de casă și mai reziliente, susține sursa citată. Valorificarea acestei oportunități va necesita reforme ale mediului de afaceri și consolidarea capacităților firmelor autohtone, astfel încât acestea să poată interacționa mai bine cu multinaționalele cu productivitate ridicată. Este nevoie de un nou impuls al reformelor pentru a debloca potențialul de productivitate al regiunii prin acțiuni țintite în comerț, investiții, digitalizare, eficiență și competențe, se arată în raport.

‘Dovezile sunt grăitoare. Când concurența este robustă, când firmele pot accesa tehnologie și finanțare, când comerțul și investițiile sunt deschise și când angajații au competențele necesare pentru a adopta tehnologii și a se adapta, productivitatea crește. Firmele se dezvoltă, angajează mai mulți oameni și arată o mai mare dinamică de afaceri. Acest lucru impulsionează creșterea veniturilor și succesul țărilor’, a afirmat Asad Alam, director regional pentru Europa și Asia Centrală, departamentul prosperitate, în cadrul Băncii Mondiale, citat în comunicat.

Raportul utilizează date unice la nivelul companiilor pentru a oferi perspective noi asupra tendințelor productivității și asupra factorilor determinanți, dar și asupra magnitudinii blocajelor și oportunităților de productivitate ale țărilor din regiunea ECA. Datele armonizează peste 40 de milioane de observații la nivel de firmă, colectate de la oficiile naționale de statistică, autorități fiscale și surse complementare din 16 țări și multiple sectoare, acoperind perioada 2008-2023.

Banca Mondială subliniază nevoia urgentă a unei agende de reformă revitalizate, inclusiv rolul crucial al guvernelor în integrarea agendei productivității în planurile și bugetele naționale, în facilitarea concurenței pe piață, asigurarea transparenței în achizițiile publice și măsurarea progresului reformelor. Cu politicile potrivite și angajamentul factorilor de decizie, liderilor de afaceri și partenerilor, țările din regiunea ECA își pot recâștiga avântul și își pot transforma viitorul economic, se arată în raport.