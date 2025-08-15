Bitcoin depășește pentru prima dată pragul de 124.000 de dolari

Cotația bitcoin a depășit joi pentru prima dată pragul de 124.000 de dolari, un nou record pentru cea mai mare criptomonedă din lume, investitorii pariind pe noi câștiguri în acest domeniu săptămâna aceasta, transmite DPA.

Joi dimineață, cotația bitcoin a atins 124.517 dolari la bursa de criptomonede Bitstamp, apoi a scăzut ușor, ajungând la 123.000 dolari.

Aceste evoluții vin pe fondul majorării cererii din partea investitorilor instituționali și a optimismului piețelor financiare, după avansul piețelor bursiere globale, apreciază traderii.

Analiștii se așteaptă ca Rezerva Federală a SUA (Fed) să reducă dobânzile în septembrie, după recentele date care arată o încetinire peste așteptări a pieței muncii din cea mai mare economie mondială.

‘Factorul decisiv este încrederea în reducerea dobânzilor dincolo de Atlantic’. Perspectiva relaxării politicii monetare majorează cererea pentru criptomonede, a apreciat analistul Timo Emden de la grupul german Emden Research.

După cel mai recent raliu, capitalizarea de piață a bitcoin se situează la aproximativ 2.500 miliarde de dolari, conform datelor CoinMarketCap. Bitcoin continuă să domine piața activelor digitale, care este în prezent evaluată la aproape 4.200 miliarde de dolari.

De la începutul anului, bitcoin s-a apreciat cu aproximativ 32%, pe fondul așteptărilor industriei referitoare la o relaxarea a reglementării.