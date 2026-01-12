Bitget: Cum arată piața financiară în 2026? Structură, plăți și reconfigurarea capitalului global

Industria activelor digitale se află, la început de 2026, în fața unei transformări, acestea fiind mai clare decât orice ciclu de piață temporar. Se pare că sectorul cripto nu mai evoluează ca un sistem paralel față de finanțele tradiționale, ci însăși infrastructura de bază a pieței se contopește, arată Gracy Chen, CEO al Bitget, cea mai mare platformă de schimb universal din lume.

Activele, platformele de tranzacționare, mecanismele de decontare și straturile de acces sunt reorganizate într-o arhitectură globală unificată. Această convergență schimbă în mod fundamental mișcările capitalului, felul în care sunt emise activele și funcționarea piețelor la nivel transfrontalier.

„Lupta” Cripto vs. TradFi ia sfârșit

În 2026, diferențele dintre piețele cripto și piețele financiare tradiționale vor dispărea tot mai mult la nivel de infrastructură. Bursele digitale își extind deja accesul on-chain către acțiuni, ETF uri, mărfuri și indici, în timp ce bursele de valori, băncile și platformele fintech se îndreaptă către oferirea de tranzacționare și custodie cripto. Nu este vorba, însă, de „înlocuirea” finanțelor tradiționale de către activele digitale, ci mai degrabă despre apariția Tranzacționării Activelor Digitale (DAT) ca structură de piață unificată.

În acest nou model, activele nu mai sunt definite prin originea lor, ci sunt evaluate în funcție de lichiditate, eficiența decontării și accesibilitatea globală, iar câștigătorii tind să capteze cea mai mare parte a pieței. Capitalul va circula tot mai mult prin platforme unificate care combină execuția centralizată, decontarea on-chain, tranzacționarea asistată de AI și accesul conform la piețele globale într-o singură aplicație. Această schimbare elimină complexitatea generată de comutarea între platforme, conturi și cadre operaționale, explică CEO-ul Bitget.

Rezultatul este o redistribuire a lichidității la scară globală. Investitorii din afara centrelor financiare tradiționale obțin acces continuu la acțiuni și mărfuri, în timp ce activele care anterior erau limitate de geografie sau de programul de tranzacționare, beneficiază de o participare mai amplă în piață și de o stabilire mai eficientă a prețului lor real. Până la finalul anului 2026, tranzacționarea globală 24/7 nu mai este percepută ca o inovație, ci ca o funcționalitate firească.

De-dolarizarea, stablecoin-urile și plățile devin infrastructură de bază

Plățile devin unul dintre cele mai importante și și ușor de extins cazuri de utilizare pentru criptomonede, strâns legate de tendința ridicată de de-dolarizare. Stablecoin-urile sunt folosite tot mai mult și nu ca instrumente speculative, ci ca straturi neutre de decontare pentru comerț transfrontalier, remitențe, salarii și operațiuni de trezorerie.

Potrivit explicațiilor oferite de Gracy Chen, CEO Bitget, cel mai important aspect este faptul că stablecoin-urile încep să funcționeze ca o infrastructură financiară programabilă, nu doar ca simple replici ale dolarului. În multe regiuni, în special în piețele mai tinere, stablecoin-urile oferă deja decontări transfrontaliere mai rapide, mai ieftine și mai transparente decât infrastructura bancară tradițională. Din 2026, stablecoin-urile ar putea să joace un rol central în plățile globale, funcționând alături de mai multe monede tradiționale. Astfel, dependența de sistemele bancare clasice, care intermediază plățile, este redusă.

Finanțarea este condusă de comunități

Mult așteptatul „altseason” nu a sosit niciodată cu adevărat, însă acest lucru nu este o coincidență. Capitalul instituțional nu se rotește la scară largă către altcoin-uri, deoarece acestea se află, încă, în stadii incipiente. În acest an, start-up-urile descentralizate sunt așteptate să se adapteze prin relansarea modelelor de finanțare de tip ICO, într-o formă mai transparentă și responsabilă.

Această renaștere se va concentra pe proiecte care cresc alături de comunitate, pe modele de token susținute de venituri reale și pe participarea efectivă a utilizatorilor, nu pe cicluri speculative. Proiectele vor trebui să demonstreze rezultate concrete și sustenabilitate, nu doar povești atractive, iar piața va fi arbitrul. Finanțarea se va muta din nou către comunități, campanii de tip crowd-funding și alinierea veniturilor on-chain, ceea ce reduce dependența de finanțare prin capital de risc.

Reglementarea facilitează structura de piață

Mai mult, reglementarea funcționează tot mai mult ca infrastructură, nu ca obstacol. Cadrele clare privind custodia, stablecoin-urile și activele tokenizate reduc barierele pentru participarea instituțională și legitimează piețele on-chain ca parte a sistemului financiar global. 2026 va aduce o coexistență între punctele de acces reglementate și mecanismele descentralizate, care permit capitalului să se miște eficient, într-o structură de piață globală unificată.

Așadar, următoarea etapă a activelor digitale nu va fi definită de speculație, ci de structură. Pe măsură ce piețele se contopesc, plățile se extind, iar capitalul devine cu adevărat global, viitorul finanțelor va fi unificat, fără granițe și construit pe infrastructură digitală interoperabilă, mai adaugă Gracy Chen, CEO al Bitget.