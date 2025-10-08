Bitget: Un nou maxim pentru Bitcoin. Cum a evoluat criptomoneda de la fantezie, la activ financiar consacrat

În anul 2018, valoarea de 100.000 de dolari a Bitcoin părea o fantezie. La acea vreme, majoritatea oamenilor presupuneau că un preț atât de ridicat fie va da lumea peste cap, fie va inaugura o utopie digitală. Niciuna dintre aceste variante nu s-au adeverit însă Bitcoin a continuat să urce chiar până la pragul de 126.000 de dolari, atins zilele trecute, arată Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede.

Activul a trecut deja etapa de noutate haotică și a devenit, așadar, un reper financiar certificat. Ascensiunea a început cu inevitabila depășire a pragului de 100.000 de dolari în decembrie 2024. Creșterea a fost alimentată de presiunea discretă a „halving-ului” din aprilie, care a redus oferta, și de spectacolul global al alegerilor din SUA. Anul acesta, prețul a oscilat între 95.000 de dolari și 110.000 de dolari, înainte ca majorarea din primăvară să pornească cu adevărat, explică Bitget.

După evenimentul de mare profil „Crypto Week” din mai, Bitcoin a atins un nou maxim de 112.500 de dolari. Impulsul verii a spart acest prag în iulie și a trecut de 122.000 de dolari, și culminând cu un maxim istoric de 124.496 de dolari în august. Acest nou record a marcat 100 de zile consecutive peste pragul de șase cifre. Acum, octombrie a adus un bis spectaculos și a impulsionat prețul pentru a atinge recordul actual de 126.000 de dolari.

Ce a alimentat noua explozie?

Răspunsul simplu ar fi Washington. Blocajul guvernamental acționează ca un declanșator și redirecționează bani către active de refugiu precum aurul, Nasdaq, iar acum Bitcoin. Totuși, blocajul politic nu este singurul catalizator. Validarea instituțională, oferta în scădere și o piață care a decis în sfârșit că Bitcoin nu este doar o modă trecătoare, ci un reper financiar, contribuie la rândul lor la ascensiunea recentă, indică Bitget.

Cea mai mare schimbare de structură s-a produs în sălile de consiliu. Ceea ce inițial erau doar șoapte, s-au transformat în discuții oficiale, iar Morgan Stanley numește Bitcoin „aur digital” și recomandă clienților expunere către criptomonede.

Porțile instituționale s-au deschis cu adevărat, evidențiate de un flux uluitor de 1,19 miliarde de dolari care a intrat într-o singură zi în ETF-urile spot din SUA. De asemenea, această cerere instituțională se confruntă cu o disponibilitate tot mai redusă: volumul de Bitcoin aflat pe burse a coborât la 2,8 milioane BTC, cel mai mic nivel înregistrat din 2019. Această cerere ridicată, împreună cu oferta redusă, este probabil să creeze o presiune ascendentă.

Așa cum a remarcat recent investitorul miliardar Paul Tudor Jones, Bitcoin este unul dintre cele trei „cai câștigători” ai pieței, în creștere cu 35% până acum, în acest an. Această „cursă” pentru câștiguri va continua până când instituțiile își vor consolida portofoliile, mai adaugă Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede.