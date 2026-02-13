BMI: Vânzările globale de vehicule electrice, afectate de scăderea din China și America de Nord

Înmatriculările globale de vehicule electrice (EV) au scăzut cu 3% în ianuarie, după ce China a introdus un impozit pe achiziții și a redus subvențiile pentru EV, iar schimbarea politicii din SUA a afectat vânzările, arată datele publicate vineri de firma de consultanță Benchmark Mineral Intelligence (BMI), transmite Reuters.

Producătorii auto mondiali cu expunere ridicată la Statele Unite au înregistrat anul trecut deprecieri de active de aproximativ 55 miliarde de dolari, după ce și-au redus obiectivele privind vehiculele electrice pe piața dură din SUA, afectată de politicile președintelui Donald Trump.

Uniunea Europeană și China, cele mai mari piețe mondiale EV, au relaxat de asemenea reglementările menite să sprijine electrificarea.

Pe plan global, înmatriculările de vehicule electrice, inclusiv mașini pe baterii și hibride plug-in, au scăzut cu 3% în ianuarie, la aproape 1,2 milioane de unități.

China, cea mai mare piață auto din lume, a înregistrat un declin anual de 20% al vânzărilor de vehicule electrice în ianuarie, sub 600.000 de unități, cel mai redus nivel din ultimii aproape doi ani.

În America de Nord scăderea a fost de 33%, fiind înmatriculate puțin peste 85.000 vehicule electrice. În Statele Unite s-au vândut în ianuarie cele mai puține EV începând din 2022.

Pe piața europeană vânzările au crescut luna trecută cu 24%, cel mai lent ritm de creștere începând din februarie 2025, fiind înmatriculate peste 320.000 EV. În restul lumii înmatriculările au crescut cu 92%, la aproape 190.000 unități, un nivel record, datorită subvențiilor din Thailanda și a creșterii solide din Coreea de Sud și Brazilia.

”Vedem o creștere a exporturilor EV din China. Ne așteptăm ca tendința să continue, 2026 urmând să fie un an important pentru exporturile de vehicule electrice spre diferite regiuni, inclusiv Asia de Sud-Est, unde în ultimele luni creșterea a fost semnificativă”, a afirmat Charles Lester, manager de date în cadrul BMI.