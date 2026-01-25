Bogdan Ivan: Va fi eliminată plafonarea la gaze naturale la 31 martie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că de la 31 martie va fi eliminată plafonarea la gazele naturale, însă nu va fi acelaşi scenariu sumbru ca la energia electrică deoarece eliminarea plafonării se va face treptat.

”Nu vrem să fugim de răspundere (…). Am aceeaşi situaţie (ca la energia electrică – n.r.) la gaze, în care va fi eliminată plafonarea la 31 martie 2026, anul ăsta. Am luat încă din septembrie toţi operatorii, am calculat ce pot să fac. Deja sunt în piaţă oferte cu un ban mai mare decât preţul plafonat. Sunt oferte la acelaşi preţ decât preţul plafonat sau chiar mai jos, pentru că am reglat lucrurile din timp. Şi m-am pregătit şi cu varianta B, cea în care, din condiţii internaţionale, nu ştiu, bombardează ruşii ceva prin Ucraina, avem probleme de aprovizionare, avem probleme de interconectare la graniţa noastră sau orice alt motiv internaţional independent de noi, să calculez cum timp de un an voi diminua treptat această plafonare pentru ca omul de rând să nu mai simtă aceeaşi creştere dramatică şi poate chiar dublarea facturilor”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă seară, la Antena 3.

Ministrul Energiei a afirmat că va fi liberalizată piaţa la gazele naturale ca să nu ”bubuie” facturile.

”Aşa că suntem pregătiţi la gaze, nu o să fie acelaşi scenariu negru cum a fost la energie, asta e foarte clar că mă ocup de el. Nu vreau să atac pe nimeni, dar repet, eu aş fi făcut altfel şi fac altfel la gaze. Cum am pregătit aceste lucruri? Cu suficientă lichiditate de gaze în piaţă, cu contracte bilaterale care funcţionează pe minim 2 ani de acum înainte, cu lichidităţi inclusiv pe pieţele internaţionale din regiune care când avem nevoie de echilibrare putem să luăm un preţ foarte bun, cu cea mai mare reţea de transport de gaze naturale din regiunea Europei Centrale şi de Est, m-am asigurat, punând la masă pe toţi aceşti oameni, că am creat mecanismele legale prin care să nu crească preţul la 31 martie”, a declarat Bogdan Ivan.