Bolojan: Am fi fost într-o situație mai bună dacă PSD nu ar fi blocat o mare parte din reforme

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că în cazul în care PSD nu ar fi blocat o mare parte din reformele asumate în cadrul coaliției de guvernare, România ar fi fost astăzi într-o situație cu mult mai bună.

‘După preluarea mandatului am prezentat viziunea asupra reformelor, în conformitate cu programul de guvernare. Planurile au fost asumate de miniștrii de resort de la toate partidele care făceau parte din guvern. Am lansat următoarele măsuri: reducerea structurilor și a posturilor inutile, reforma administrației centrale și locale, plafonarea privilegiilor, introducerea criteriilor de performanță în companiile de stat și în instituții, reforma autorităților finanțate, reforma pensiilor magistraților, reducerea birocrației prin digitalizare, reașezarea raportului dintre cei care finanțează statul și cei finanțați de stat. PSD, văzând că programul de guvernare era pus în practică, a început să saboteze guvernul și să tergiverseze lucrurile. Reforma administrației publice a fost amânată luni de zile, până în februarie anul acesta. Ar fi vrut, probabil, ca acest guvern să facă ceea ce au făcut și alte guverne, adică să amâne până când lumea uită. Dacă nu ar fi blocat o mare parte dintre reforme, România astăzi ar fi fost într-o situație cu mult mai bună. Însă reformele afectau interese puternice. Am pornit un război împotriva risipei, a sinecurilor și a instituțiilor care consumă resurse fără să ofere servicii’, a declarat Ilie Bolojan, luni, la Palatul Victoria, într-o conferință de presă în care și-a făcut bilanțul mandatului.

El a afirmat că nu a dus un război împotriva bugetarilor corecți, subliniind că reforma cea mai importantă din mandatul său a fost introducerea unui alt mod de a guverna.

‘Nu am dus un război împotriva bugetarilor corecți. Există un corp profesional valoros în rândul funcționarilor, pe care îi respect. Reforma statului este o chestiune și de dreptate. Nu putem cere familiilor și companiilor să suporte costurile ajustării, în timp ce instituțiile ineficiente, privilegiile nejustificate și pierderile cronice rămân neatinse. Un stat corect începe prin a-și aplica sieși regulile de disciplină pe care le cere societății. Însă cea mai importantă reformă a fost introducerea unui alt mod de a guverna – fără minciună, fără așteptări false, cu respect pentru banul public și pentru viitorul țării’, a spus Bolojan.