Bolojan, despre contrele din coaliţie: Am evitat să răspund la şirul de acuze gratuite. Orice propunere, oricât ar suna de bine, la un moment dat trebuie acoperită financiar

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a evitat să răspundă partenerilor de coaliţie la şirul de ”acuze gratuite” care i-au fost aduse şi susţine că orice propunere adusă de partide pentru buget poate fi luată în calcul, atîta timp cât vine cu sursa de finanţare. Nicio propunere care nu are o soluţie de finanţare nu va fi acceptată, a afirmat premierul.

”Eu nu am poteţnat în această perioadă declaraţii, dacă aţi văzut. Am evitat să răspund la şirul de acuze gratuite care au fost aduse. Pentru că am o responsabilitate pentru ţara noastră cât timp sunt în această poziţie de premier şi asta este cel mai important lucru. Iar, aşa cum v-am spus, o atmosferă care să genereze predictibilitate este una necesară, pentru că, indiferent cine este premier şi indiferent ce coaliţie este, dacă nu avem acest lucru respectat, nu ne putem duce într-o direcţie bună”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul s-a referit şi la condiţionările făcute de partidele din coaliţie.

”În ceea ce priveşte aspectele legate de condiţionări sau de lucruri de genul acesta, Aici, vedeţi, este un joc, eu l-aş spune, incorect, pentru că sunt două situaţii. În condiţiile în care un partid, un minister, doreşte să facă anumite propuneri, pentru a genera nişte politici într-o direcţie sau alta, atunci când eşti într-o coaliţie, aşa cum spune şi protocolul, aceste lucruri ar trebui discutate în prealabil şi ceea ce se convine între parteneri, ceea care este suportabil, subliniez, pentru că orice propunere, oricât ar suna de bine, la un moment dat trebuie acoperită financiar”, a mai afirmat premierul.

Potrivit acestuia, de cele mai multe ori, se fac propuneri care ”n-au nici o soluţie de finanţare şi nicio propunere care nu are o soluţie de finanţare, dacă nu poate fi acoperită în mod cerebral în buget, nu va fi acceptată”.

”Deci nu e o problemă să rămână Bolojan premier sau să plece, pur şi simplu e o problemă de responsabilitate să faci un buget serios. Şi orice propunere care vine, în condiţiile în care este dublată de sursa de finanţare, de măsuri pentru a acoperi o cheltuială suplementară care se face, mi se pare absolut normal să fie discutată, dar acest joc în care unii fac nişte propuneri fără acoperire şi alţii sunt răi pentru că le resping, vă daţi seama că nu aduce niciun fel de câştig”, a declarat Bolojan

Întrebat dacă PSD nu a prezentat cu pachetul de solidaritate în coaliţie şi nici nu a prezentat surse de finanţare, Bolojan a răspuns că nu au fost astfel de discuţii.

”Nu au fost astfel de discuţii pe tema asta şi v-am spus nu e o problemă că un partid vine cu un proiect, cu o propunere, le vom discuta în perioada următoare, dar (…) trebuie să facem un buget care se bazează pe date reale, un buget care dă predictibilitate României. (…) El este temelia pe care se poate dezvolta economia ţării noastre şi, cel puţin cât sunt premierul României, mă voi asigura că se face cu responsabilitate şi că sumele care sunt cuprinse acolo, dar şi veniturile, sunt bazate pe date reale, pentru că v-am spus, am reuşit anul trecut să recâştigăm o parte din încrederea pe care am pierdut o ani de zile, trebuie să o consolidăm anul acesta în aşa fel încât să lăsăm României în viitor o altă cotă de încredcere care să însemne dobânzi mai mici pe care le plătim pentru că este singura formulă ca în anii următori să nu mai creştem împrumuturile pe care le face România”, a declarat Bolojan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat, luni seară, că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.