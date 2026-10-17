Bolojan, despre programul de guvernare al premierului desemnat: Sunt și aspecte care au fost criticate de PSD

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, că programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Luca Niculescu cuprinde și aspecte care au fost criticate de PSD, el adăugând că documentul e o declarație de intenție care poate fi tratată serios de cei care vin în guvernare sau poate să nu fie respectată.

‘Nu am apucat să citesc programul de guvernare, pentru că am venit aseară târziu de la Bruxelles și nu am apucat în cursul zilei de ieri să mă uit peste acest program, iar astăzi am intrat în ședințe de guvern și așa mai departe. Dar din ceea ce au apărut în spațiul public și din ceea ce mi-au comunicat colegii, sunt anumite aspecte care țin de respectarea angajamentelor pe care le-a luat România, ținte de deficit de anul viitor, de sub 5,3%, 5,2% ca angajament. Asta este un lucru care este în graficul angajamentelor României. Sunt aspecte care au fost criticate de PSD, legate de reducerea unor impozite care țin de companii, care văd că sunt menținute. Au fost reluate lucruri care au fost criticate, de exemplu, legat de pachetele minoritare la companii, pentru că e nevoie de capital care să susțină și companiile românești, problemele unui buget sunt că el este o declarație de intenții’, a afirmat Bolojan, la Digi 24.

Potrivit lui Bolojan, ‘această declarație de intenție poate fi tratată la modul serios de către cei care vin în guvernare și caută să o pună în îndeplinire, sau poate fi doar bifată ca un document care să nu sune foarte rău, dar care nu mai este după aceea respectat’.

În opinia sa, nu neapărat programul de guvernare este cea mai mare problemă, ci ceea ce face Guvernul după ce este instalat, ce realizează fiecare ministru în parte.

Legat de majorarea pensiilor din 2027, Bolojan a spus că, indiferent ce guvern va fi, nu va putea să nu indexeze componenta de pensii sau de salarii, pentru că a fost o plafonare a acestora timp de doi ani de zile în condiții de inflație.

El s-a referit și la decizia instanței privind plata restanțelor salariale ale magistraților, arătând că a primit informația că este vorba despre 10 miliarde de lei la care se adaugă aproximativ 2,5 miliarde lei penalități.

‘Vă rog să vă gândiți ce gândesc oamenii din România când la legea salarizării am avut, pentru 1.200.000 de bugetari, o anvelopă de creștere între 8 și 12 miliarde, și la o singură categorie profesională avem o sumă asemănătoare care trebuie dată pe lângă sistemul de salarizare, care este destul de stimulativ. (…) Vă puteți imagina că este o piatră de moară pusă pe bugetele noastre, este un lucru care n-are cum să fie acceptat și cel puțin nu este o situație pe care ar trebui să o mai prelungim. Gândiți-vă că nicăieri în Europa nu se întâmplă acest lucru, nicăieri nu ai peste 20.000 de procese pe motive de salarizare, care sunt câștigate și ajungem în astfel de situații’, a adăugat Bolojan.

Legat de prevederea din programul de guvernare privind comasarea voluntară a localităților, Ilie Bolojan a spus că ‘tot ce este gândit ca o formulă de voluntariat funcționează într-o măsură destul de mică’.

‘Astfel de formule, doar de aspecte de tip voluntar, nu sunt în regulă. Cât am fost premier, am avut o înțelegere – și când ești cu o coaliție de patru partide n-ai o marjă mare de mișcare, pentru că trebuie să ai acordul tuturor. Și atunci când s-a format coaliția, anul trecut, am căzut de acord că dacă un partid nu e de acord cu o anumită măsură, n-o mai introducem în programul de guvernare. Și, din păcate, n-au fost de acord, nu am găsit această formulă de unitate pentru reforma administrației, dar asta va trebui făcută’, a mai specificat premierul interimar Ilie Bolojan.