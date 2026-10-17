Bolojan: Guvernul Niculescu, dacă va fi învestit, e un rezultat al deciziilor luate de președintele Nicușor Dan și PSD

Guvernul care va fi supus votului săptămâna viitoare este un rezultat al deciziilor luate de președintele Nicușor Dan și de Partidul Social Democrat, a declarat, vineri, președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, el menționând și că acțiunile șefului statului pot să influențeze lucrurile ‘într-o direcție sau alta’.

Bolojan a afirmat și că nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier interimar nu a fost în interesul PNL, ci mai degrabă al PSD.

‘Sigur că acțiunile președintelui României, dacă sunt făcute într-o manieră sau alta, pot să influențeze lucrurile într-o direcție sau alta, atâta cât pot influența. Dar este cât se poate de clar că astăzi nu mai e vorba de declarații. Astăzi avem o realitate, ceea ce înseamnă dificultăți majore și costuri pe care România le poate avea dacă nu avem un guvern – și aici nu mai e vorba de calcule, de împunsături, de lucruri de genul acesta. E pur și simplu o problemă de responsabilitate. Faptul că unii fac calcule sau nu în spate, este o altă discuție, dar problema de a trata responsabil o situație dificilă pentru România, când îți iei o poziție cum este cea de premier, prima ta obligație este față de această țară și atunci nu îți faci calcule de natură politică, ce se câștigă printr-o metodă sau alta, ci pur și simplu te gândești că ai o răspundere și oamenii așteaptă de la tine un comportament pe măsură’, a afirmat Bolojan, la Digi 24.

El a mai spus, întrebat dacă este un pact între președintele Nicușor Dan și PSD, că ‘guvernul care va fi supus votului săptămâna viitoare, dacă va fi învestit, este un rezultat al deciziilor luate de președintele României și de Partidul Social Democrat’.

‘Nu mă apuc să fac alte comentarii legate de înțelegeri de un fel sau altul, dar sigur, de exemplu, nominalizarea guvernului Veștea nu a fost în interesul Partidului Național Liberal, dimpotrivă, poate al Partidului Social Democrat’, a adăugat liderul liberalilor.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan i-a fost aliat sau mai degrabă adversar, Bolojan a precizat că a avut o colaborare instituțională normală cu acesta.

‘Când ocupi funcția de premier, ai o răspundere mare și trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, inclusiv cu președintele României, în așa fel încât să obții maximul posibil în condițiile date pentru țară pe zonele în care ai anumite competențe partajate. Asta am făcut în toată această perioadă. Și eu, când am acceptat poziția de premier, știam în ce situație sunt și, sigur, atunci când primești o sarcină sau ți-ai luat o sarcină, îți calculezi dacă o poți duce. Cu cât primești un ajutor de la cineva, cu atât o poți duce mai ușor. Asta, sigur, rămâne de discutat, dar am încercat să-mi fac datoria în această perioadă’, a explicat liderul PNL.

El a adăugat că nu face astfel de evaluări, dar sistemul de guvernare are ‘complicațiile lui’.

‘Sunt mai multe centre de putere, președinte, Guvern, Parlament, alte centre de putere. Cu cât aceste centre fac o masă critică mai mare, cu atât șansa de a duce proiecte mai mari la capăt, de a face lucruri mai mari sau mai dificile, crește. Dar pentru asta îți trebuie parteneriate, îți trebuie forță și îți trebuie timp. Nu poți să rezolvi lucrurile de pe o zi pe alta’, a mai arătat premierul interimar.

Bolojan a fost întrebat ce îi transmite președintelui Dan la finalul mandatului său de premier.

‘Dacă ar trebui să-i spun ceva, o să-i spun fără niciun fel de rezerve într-o întâlnire directă, așa cum am făcut întotdeauna când am de transmis anumite aspecte. Președintele României, având legitimitatea milioanelor de voturi pe care le are în spate, are o răspundere pentru ceea ce se întâmplă în această țară, în mod inevitabil, cu bune și cu rele, și eu sper că fiecare dintre cei care suntem responsabili, unii cu responsabilități foarte mari, cum este președintele României, indiferent cine este președinte la un moment sau altul, ceilalți, cu responsabilități ceva mai mici, premieri, miniștri, secretari de stat, președinți de consilii județene și așa mai departe, oameni care avem onoarea ca românii să-și pună încrederea în noi, să facem tot ceea ce este posibil, să nu ne dezamăgim cetățenii care ne-au votat și să facem ceea ce este mai bine pentru comunitățile noastre, în cazul acesta, pentru țara noastră’, a mai spus Ilie Bolojan.

Legat de întâlnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu președintele Nicușor Dan, premierul interimar a spus că a fost o ‘discuție civilizată’.

‘Am aflat că președintele României, care a ajuns mult mai târziu decât mine, eu am mai avut un eveniment la Bruxelles, un birou al Federației Patronale Române Concordia s-a deschis la Bruxelles și a fost o formă de respect să particip, să dau un semnal de respect și de încurajare a celor care lucrează și investesc în România și atunci mi s-a părut normal ca, venind președintele României, să-l salut și am stat într-adevăr la o discuție cu trei-patru colegi care îl însoțeau pe dânsul și pe mine, din echipele noastre. Dar era un aspect de bun simț, când președintele și premierul unei țări sunt într-o altă țară, cazați în același hotel, să aibă o discuție civilizată’, a explicat Bolojan.

El a mai specificat că discuțiile de la Bruxelles cu șeful statului au vizat problemele de pe agendă privind viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene și că ‘nu a fost o discuție de tip politic, de alte aranjamente’ și nici legată de votul privind guvernul premierului desemnat Luca Niculescu.