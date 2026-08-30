Bolojan: PNL are o decizie, de a-l propune pe Siegfried Mureşan ca premier, împreună cu USR şi cu UDMR

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, afirmă că partidul are adoptată o poziţie oficială cu privire la propunerea pentru funcţia de premier în persoana europarlamentarului Siegfried Mureşan, iar în absenţa altor consultări oficiale această decizie rămâne în vigoare. ”Până nu există o altă decizie, aceasta este poziţionarea noastră”, explică liderul liberal.

„Suntem în situaţia în care starea de provizorat s-a lungit prea mult pentru că era bine să se găsească o formulă să avem un guvern cât mai repede. A fost o perioadă foarte dificilă pentru că guvernul acesta a rămas fără drepturile depline exact în ultimele trei luni de închiderea programului PNRR şi nu este uşor să închizi un astfel de program cu tot ceea ce înseamnă proiecte legislative, hotărâri de guvern, măsuri de bună organizare în aşa fel încât lucrările să se închidă la timp în aceste condiţii. Deci ştiu ce a însemnat asta ca efort şi ca dificultate. Acum, Partidul Naţional Liberal are o decizie luată anterior, şi anume de a-l propune pe Siegfried Mureşan ca premier, împreună cu USR şi cu UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci pentru că nu au mai fost consultări oficiale. Am avut câteva discuţii informale pe această speţă, pe speţa Guvernului, dar nu s-a ajuns la o formulă în această perioadă de vară, inclusiv cu domnul preşedinte. Discutând realist, fără un suport larg, e greu ca în perioada de vară să treci un guvern, cu parlamentarii în vacanţă. Aceasta este realitatea, pentru că nu ai fi putut aduna pe toţi ca să fie prezenţi”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la Prima News.

Preşedintele PNL a subliniat că, în absenţa altei decizii care să fi fost adoptate în partid, Mureşan rămâne propunerea de prim-ministru a liberalilor.

„Deci, până nu există o altă decizie, aceasta este poziţionarea noastră. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD şi în această situaţie PNL va intra în opoziţie dacă s-ar ajunge acolo”, a explicat Bolojan.

El a refuzat să comenteze diverse variante privind funcţia de prim-ministru, amintind că deciziile PNL la care a făcut referire sunt încă în vigoare.

„În momentul în care vor fi reluate consultările, vom clarifica poziţia, după o discuţie cu colegii din PNL”, a adăugat preşedintele PNL.

El a criticat PSD, arătând că acest partid, care „a minţit” şi nu şi-a respectat promisiunile, nu poate acorda nicio garanţie că, odată ajuns la guvernare cu sprijinul PNL, şi-ar „schimba comportamentul”.

„România are nevoie de un guvern, asta este cât se poate de clar, dar gândiţi-vă că la modul în care, inclusiv la legea salarizării, PSD l-a minţit pe preşedinte, a promis lucruri pe care după aceea le-a dat înapoi, a participat la toate discuţiile, dar a zis că nu ştiu ce se discută şi aici, când a fost totuşi un test de mare responsabilitate să nu pierdem nişte bani şi mai ales un test de semnalizare că suntem angajaţi în lunile următoare şi în 2027 pentru a controla cheltuielile, pentru că altfel ne vom duce într-o fundătură. Dacă şi astea l-au trecut acum, care sunt garanţiile că odată ce ajung şi în guvernare îşi vor schimba comportamentul? Nicio garanţie. În condiţiile în care se va menţine situaţia de blocaj, formula prevăzută de Constituţie şi valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituţia noastră o prevede şi chiar dacă sunt foarte rezervat că ele ar putea fi o realitate în perioada următoare, nu putem decât să ajungem într-o astfel de situaţie. Dar haideţi să vedem ce se va întâmpla!”, a argumentat Ilie Bolojan.