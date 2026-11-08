Actualitate

Budăi: În ultima săptămână, miniștrii PSD au demonstrat că se poate guverna cu rezultate concrete pentru oameni

Posted on

Miniștrii PSD au demonstrat, în ultima săptămână, că se poate guverna cu rezultate concrete pentru România și pentru oameni, a declarat deputatul social-democrat Marius Budăi.

”Am promis că schimbăm direcția. Și asta facem: prin fapte, nu prin vorbe! În ultima săptămână la guvernare, miniștrii PSD au demonstrat că se poate guverna cu rezultate concrete pentru România și pentru oameni”, a scris el, sâmbătă, pe Facebook.

Budăi a făcut un bilanț al activității miniștrilor PSD în această săptămână.

* Dezvoltare: peste 1,4 miliarde de lei achitate pentru facturile restante către firmele românești;
* Transporturi: încă 13 kilometri deschiși pe Autostrada A0, între Afumați și Glina;
* Agricultură: 165 de milioane de euro plătite către aproximativ 35.000 de fermieri;
* Sănătate: 230 de milioane de lei deblocate pentru urgențe medicale și pacienți critici;
* Mediu: Programul Rabla relansat, cu un buget de 35 de milioane de lei;
* Economie: România promovată la World Travel Market Londra, după 6 ani de absență.

”Aceasta este schimbarea de direcție pe care am promis-o: investiții, plăți, sprijin pentru economie și servicii publice. Mai puține explicații, mai multe rezultate! PSD a demonstrat că se poate guverna pentru România”, a transmis Marius Budăi.

Related Items:, , , ,

Recommended for you

Cele mai recente știri

More Cele mai recente știri
To Top