Burgerii și fructele proaspete, printre cele mai comandate produse în sezonul estival

Potrivit Glovo, platforma multi-categorie care oferă acces la o varietate mare de produse, comenzile din acest sezon estival reflectă atât apetitul românilor pentru produse de zi cu zi, cât și pentru achiziții remarcabile. De la o comandă record de peste 12.000 lei pentru electrocasnice, la parfumuri și flori de mii de lei, datele platformei arată o diversificare semnificativă a consumului. În același timp, comenzile pentru produse în ediție limitată au crescut de peste trei ori, iar meniurile zilei au înregistrat o evoluție notabilă, de peste zece ori față de vara trecută.

Categoria „Quick serve” – mâncare rapidă – a condus topul preferințelor alimentare, urmată de pizza și burgeri. Burgerii au fost, de altfel, preparatul recurent cel mai comandat al sezonului estival. Nici iubitorii de mâncare libaneză nu au stat deoparte: un singur utilizator cheltuind peste 4.400 lei pe o singură comandă din această categorie.

În ceea ce privește comenzile de la supermarketuri, podiumul este ocupat de fructe proaspete, apă și băuturi carbogazoase. Bananele și fructele exotice precum mango, avocado, kiwi sau ananas au fost printre cele mai comandate vara aceasta, cu un număr de comenzi cu 78% mai mare față de vara trecută.

La nivel național, București, Constanța și Cluj-Napoca au înregistrat cele mai multe comenzi din țară, cu un vârf de activitate în zilele de marți și miercuri, în special pe 13 și 20 iunie. În Constanța, preferințele culinare s-au distins prin comenzile semnificativ mai mari de preparate la grătar și Tacos, față de alte orașe. Conform Glovo, ora 19:00 este momentul la care s-au realizat cele mai multe comenzi în sezonul cald.

Comenzi spectaculoase pe timp de vară: flori de 4.300 lei și parfumuri de 4.200 lei

Recordurile verii vin din București, unde s-au înregistrat cele mai interesante comenzi, printre care:

peste 12.000 lei pentru produse electrocasnice

7.000 lei pentru un laptop

peste 3.000 lei pentru o comandă de produse din categoria Sex Shops.

Din categoriile de produse nealimentare, se remarcă și o comandă de flori în valoare de 4.300 lei, precum și una de parfumuri în valoare totală de peste 4.200 lei, plasată de către un utilizator din Cluj. De altfel, ziua de 15 august (Sfânta Maria) a fost ziua cu cea mai mare cerere de flori, trandafirii fiind preferații românilor.

Printre cele mai frecvent comandate produse nealimentare în perioada de referință s-au numărat și prosoapele de bucătărie, hrana pentru pisici și balsamul de rufe.

Surprizele verii: produse în ediție limitată și meniuri de prânz

Comenzile pentru produsele în ediție limitată au crescut de aproape 3 ori față de vara trecută, ceea ce arată un interes tot mai mare al românilor pentru noutățile sezoniere și ofertele speciale disponibile pe termen scurt. Mai mult, categoria „meniul zilei” a crescut de peste 10 ori față de vara trecută.

Totodată, cererea pentru produse sezoniere a înregistrat o creștere semnificativă, iar cremele cu protecție solară au avut un avans de 73% față de vara trecută.