Bușoi: Peste 80% dintre condițiile pentru investiția în proiectul SMR de la Doicești nu sunt îndeplinite

Peste 80% dintre condițiile asociate deciziei finale de investiție în proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești nu sunt îndeplinite, iar Nuclearelectrica propune reducerea cheltuielilor la minimum și diminuarea cu cel puțin 60% a personalului implicat în proiect, a transmis Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, Nuclearelectrica a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) cu informarea acționarilor și adoptarea unor decizii privind proiectul SMR de la Doicești, după evaluarea, la 30 septembrie 2026, a îndeplinirii condițiilor asociate deciziei finale de investiție din februarie 2026.

Trei dintre condițiile esențiale pentru continuarea proiectului rămân nerezolvate, a precizat Bușoi.

Prima condiție vizează acordul-cadru dintre Nuclearelectrica (SNN) și compania americană NuScale, pentru care nu există încă o formă agreată. Potrivit informațiilor prezentate de Bușoi, partenerul american ar fi renunțat treptat la angajamente prevăzute inițial, iar alternativa propusă nu oferă suficiente garanții.

A doua condiție se referă la angajamentul ferm al NuScale privind achiziția modulelor SMR. Compania americană ar fi refuzat încheierea unui acord obligatoriu, iar negocierile privind asumarea costurilor și garanțiile de performanță au fost întrerupte.

Cele două condiții urmăresc o alocare corespunzătoare a riscurilor pentru un proiect de tip FOAK (First of a Kind), care presupune realizarea unei prime implementări a tehnologiei respective.

Cea de-a treia condiție privește prezența gazelor naturale identificate în zona unui puț vechi al Soceram, situație care întârzie procedurile de autorizare a amplasamentului.

În acest context, Nuclearelectrica propune redimensionarea activității companiei de proiect RoPower pentru următoarele șase luni, prin reducerea cheltuielilor la minimum și diminuarea cu cel puțin 60% a personalului implicat.

Totodată, compania propune notificarea NuScale și acordarea unui termen de maximum 30 de zile pentru îndeplinirea condițiilor prioritare.

Potrivit lui Cristian Bușoi, Nuclearelectrica va analiza, în paralel, și alte tehnologii americane, în baza Acordului interguvernamental dintre România și Statele Unite, ratificat prin Legea nr. 200/2021, urmând să își revizuiască strategia privind reactoarele modulare mici.