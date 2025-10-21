Buzoianu: Crearea Fondului European pentru Reziliența Apei, un subiect important pe care îl voi ridica la reuniunea Consiliului de Mediu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, va participa, marți, la Luxembourg, la reuniunea Consiliului de Mediu, unde va discuta despre crearea Fondului European pentru Reziliența Apei.

‘În drum spre Luxembourg – mâine (marți, n.r.) are loc Reuniunea Consiliului de Mediu unde vor participa miniștrii de mediu din statele membre. Un subiect important pe care îl voi ridica din perspectiva României: crearea Fondului European pentru Reziliența Apei – un fond esențial pentru finanțarea infrastructurii de apă și monitorizarea digitală a calității apelor’, a scris Diana Buzoianu, luni, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Comisiei Europene, miniștrii mediului din UE urmează să adopte concluzii ale Consiliului privind pregătirile pentru Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP30) din 2025, care va avea loc la Belem, Brazilia, în perioada 10-21 noiembrie 2025. Concluziile vor servi drept poziție generală de negociere a UE în cadrul COP30.

Miniștrii vor urmări, de asemenea, să aprobe concluzii privind Strategia europeană pentru reziliența în domeniul apei, care a fost adoptată de Comisia Europeană în iunie 2025. Strategia urmărește să abordeze deficitul de apă și să sporească eficiența utilizării apei prin refacerea ciclului apei, prin promovarea unei economii competitive și circulare inteligente în domeniul apei și prin asigurarea accesului la apă sigură și la prețuri accesibile.

Totodată, miniștrii mediului vor desfășura un schimb de opinii cu privire la Pactul european privind oceanul planetar, o inițiativă lansată de Comisia Europeană pentru a consolida politica UE privind oceanele în șase domenii prioritare, de la refacerea sănătății marine și stimularea economiei albastre la sprijinirea comunităților costiere și consolidarea securității maritime.