Buzoianu: Nu există nicio sumă din fonduri europene care poate să ne aducă înapoi statul de drept

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, consideră că nu există suficient de multe fonduri europene ca să ne aducă înapoi statul de drept, arătându-se convinsă că amendamentul PSD de încercare a eliminării unui oponent politic prin modificarea legislației va pica în toate forurile europene.

‘Eu sunt ferm convinsă că amendamentul PSD practic, de eliminare a unui oponent politic, de încercare a eliminării unui oponent politic prin modificarea legislației va pica în toate forurile europene. Nu are cum să reziste așa ceva la CEDO, n-are cum să reziste la CJUE și, evident, Dominic Fritz va merge și va contesta toate aceste abuzuri la nivel european. Din punctul meu de vedere, nu există nicio sumă din fonduri europene care poate să ne aducă înapoi statul de drept. Așa că această idee că se opun, se bat cap în cap ideea de a câștiga fonduri europene din îndeplinirea unui jalon din PNRR cu trecerea unei legi care, de fapt, ne întoarce într-un stat iliberal, nu cred că împăcăm reforme europene cu căderea ușoară spre dictatură mai degrabă’, a declarat Buzoianu, miercuri, într-o conferință de presă la Slobozia.

Aceasta și-a exprimat speranța că proiectul legii ANI va reveni în Parlament, iar aleșii vor avea ‘mult mai multă înțelepciune’.

‘Eu sper să revină acest proiect abuziv în Parlament și sper că la revenirea în Parlament vom avea mult mai multă înțelepciune, pentru că, repet, nu există suficient de multe fonduri europene care să te scoată înapoi ca stat de drept’, a adăugat Diana Buzoianu.

Curtea Constituțională a stabilit, săptămâna trecută, ca fiind constituțional un amendament introdus în Legea integrității la cererea PSD și AUR, prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile.

Reprezentanții USR au reclamat că acest amendament introdus în lege îl vizează pe președintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese și poate să-și piardă funcția de primar al municipiului Timișoara.